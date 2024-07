„Dominik előtt nem sírunk” - A nagyszülők veszik a szárnyuk alá a meggyilkolt kézilabdás gyerekeit

Mint ahogyan arról a Bors is beszámolt, Simsik Cynthiát, a 31 éves kétgyermekes édesanyát a gyanú szerint saját párja gyilkolhatta meg közös nagymegyeri otthonukban. A férfi napokig rejtegette a testét, majd amikor már nem bírta tovább a rá nehezedő nyomást, unokatestvéreinek mindent bevallott. A rokonok kész tények elé állították: vagy feladja magát a rendőrségen, vagy ők adják fel. A férfi azonnal bement a rendőrségre, ám vélhetően egy kitalált történettel állt elő, a gyilkosságot pedig azóta is tagadja. Simsik Cynthia édesapja a Borsnak elmondta, bár a férfi egy jogsérelemre hivatkozva szeretett volna szabadlábon védekezni, egyelőre még mindig őrizetben van.

Simsik Cynthit a gyanú szerint élettársa gyilkolta meg Fotó: Facebook

Hiába próbálkozott, szerencsére nem engedték ki, hiszen folyamatosan zajlik a vizsgálat. Az unokatestvérei, akiknek mindent bevallott, terhelő vallomást tettek ellene, sőt amennyire tudom, meg is szüntettek vele minden kapcsolatot

— magyarázta lapunknak Simsik Cynthia édesapja, aki azt is hozzátette: a boncolási jegyzőkönyvet készhez kapták, mely nem zárja ki azt, hogy idegenkezűség okozhatta a lányuk halálát. Cynthia szüleinek borzasztó nehéz most, hiszen a gyászuk mellett iszonyú harag is dolgozik bennük, ám egyiket sem mutathatják ki a gyerekek előtt, hiszen nekik most leginkább nyugalomra van szükségük.

Most kezdem felfogni, mi történt, de a gyerekek miatt nem törhetek össze! Eddig olyan volt, mint egy rossz rémálom… sajnos valóság!

— mondta megtörten Tibor, aki vélhetően a hét vége felé hazaviszi Cs. György unokatestvéreitől a kis Miát, hogy végre együtt lehessen szeretett bátyjával, Dominikkal.

Miáról egyelőre semmit nem tudok. Domcsika jól van. Most is itt játszik mellettem a barátaival. Egyelőre még jelen időben beszél az anyukájáról: anya ezt így csinálja, anya azt úgy csinálja. Dominik előtt nem sírunk, de valamelyik nap látta, hogy könnyes a szemem. Megkérdezte, hogy papa, miért sírsz? Mondtam neki, hogy csak könnyezek, mert belement a szemembe valami. Előttük muszáj minden percben erősnek lennünk!

— vallotta be a gyerekek nagypapája, aki abban bízik, hogy lánya feltételezett gyilkosa megkapja a neki járó életfogytig tartó börtönbüntetést.

Én biztos vagyok benne, hogy el fogják ítélni, mert vélhetően bizonyítékok is vannak ellene. Ez az aberrált ember nem úszhatja meg!

— zárta szavait Tibor, aki a jövőben egy ügyvéd segítségével fog az igazságért harcolni, hiszen ő és felesége minden energiájukat a két kisgyerekre szeretnék összpontosítani.