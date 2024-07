Új korszak kezdődött: 4 csillagjegy is különleges szerencsének örvendhet

Július 26-án nagy változás állt be a csillagokban. Pénteken ugyanis a Merkúr hazatért, ami azt jelenti, hogy belépett a saját jegyébe, a Szűzbe. Ez a folyamat pedig négy csillagjegynek is különleges szerencsét biztosít.

Fotó: rawpixel.com

Minden évben egyszer fordul elő, hogy a Szűz jegyébe lép a Merkúr. Ez azt eredményezi, hogy szellemi képességeink csúcspontját is könnyen elérhetjük. Ebben az időszakban maximálisan kihasználhatjuk a bennünk rejlő potenciált. Szóval ez egy kifejezetten olyan időszak, amikor érdemes rendeznünk a dolgainkat.

Az Astronet most összegyűjtötte azt a 4 csillagjegyet, akikre a legpozitívabban hat a Merkúr jegyváltása és különleges szerencse érheti őket a napokban.

Ikrek

Egyébként is gyors észjárás jellemző rád, de a Szűz Merkúr ezt most nagyon felturbózza. A meggyőző erőd a csúcson, most bármilyen vitában győzelmet aratsz. Ráadásul mindezt kedvesen is teszed, úgyhogy most igazán ellenállhatatlan leszel. Remek időszak a mostani, a munkahelyeden feljebb léphetsz, ha pedig állást keresel, most találhatsz egy jó lehetőséget. A pénzügyekben nagy szerencsét jelez a Szűz Merkúr.

Szűz

A Szűz Merkúr különleges szerencsét jelez neked. Most nagyon jól ki tudod aknázni a lehetőségeidet, és a benned rejlő potenciált. Megtalálhatod, ami igazán érdekel, amit hosszú távon is szeretnél csinálni. Új utakra térhetsz az önkifejezésben. Elképzelhető, hogy valami, amit eddig hobbiként űztél, pénzkereseti forrássá válik – méghozzá nem is akármilyenné.

Mérleg

A jegy szülötteként mindig mindet alaposan mérlegelsz, és próbálod megtalálni az optimális megoldást. A Szűz Merkúr megadja neked a szükséges határozottságot, ami ahhoz kell, hogy a cselekvés útjára lépj. A pénzügyekben is kimondottan szerencsés hatást jelez, és segíti a bőség áramlását az életedbe.

Vízöntő

Neked nagyon fontos, hogy a környezetben megtaláld azt a szellemileg ösztönző személyt, témát, kérdést, ami izgalmat hoz az életedbe. A Szűz Merkúr éppen ilyen periódust jelez. Ha szingli vagy, most megismerkedhetsz egy nagyon érdekes személlyel – az még a jövő zenéje, hogy szerelem alakul-e a dologból, de az biztos, hogy egy percig sem fogsz unatkozni az illető mellett.