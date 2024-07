Ennyi gyerek nem hazudhat: egy egész iskola szemtanúja volt az UFO-k leszállásának

A földönkívüliek kérdése még mindig megosztja a társadalmat. Vannak, akik még mindig makacsul tagadják és azt hangoztatják, hogy mi vagyunk az egyetlen értelemmel bíró lények a végtelen univerzumban. Mások szerint azonban ez képtelenség, hiszen a világmindenség analógiák mentén működik: hasonló minták és anyagok ismétlődnek, így tehát az értelemmel bíró életforma is egy séma lehet, amelynek másutt is léteznie kell. Az is fontos és megosztó kérdés, hogy vajon vannak-e olyan idegenek, akik képesek ellátogatni a Földre. Egyre több beszámoló szerint igen, és egyre több hivatalos dokumentáció szerint közöttünk vannak az űrlények. A világ egyik legjelentősebb észlelése 1994-ben történt, amikor egy egész iskola látott ereszkedő űrhajót.

Sokak szerint elképzelhetetlen, hogy egyedül legyünk / Fotó: XONIX / Shutterstock

Az afrikai Ruwa városában 1994-ben olyan jelentőségű észlelés történt, amely megingatta az egész világot a hitében. Az Ariel Általános Iskolában ugyanis néhány gyerek arra lett figyelmes, hogy egy űrhajó ereszkedik le az égből, és a közelben landol. Azonnal felhívták rá a figyelmet, az iskolában pedig kitört a pánik. A gyerekek rohangálni kezdtek és az ablakhoz tapadtak, és mindenki látta, ahogyan idegenek lépnek a földre.

Hatalmas szemeik voltak, amelyekbe az ember egyszerűen nem mert belenézni. Ha belenéztél, minden más elsötétült

- mondta az egyik szemtanú.