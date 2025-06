Mi a közös a Marvel-filmek Lokijában és Szoboszlai Dominikben?

Az idei évben is bővelkedünk a sztárbabákban! Még csak az esztendő fele telt el, de már most több hírességnek is bekopogtatott a gólya az ajtaján, azonban vannak, akiknek még csak az édes várakozás jutott. Most apák napja 2025 alkalmából összegyűjtöttük az eddigi bébibummokat!

szabó ádám"> Szabó Ádám már a boldog apák közé tartozik – Fotó: Szabolcs László

Szabó Ádám boldogan várja apák napját

Nemrégiben számolt be az énekes az örömhírről, miszerint megszületett kisfia. Szabó Ádám és Jennifer egy fotót is megosztott a piciről, sőt, azt is elárulták, hogy minden rendben zajlott és már otthon élvezhetik a legédesebb fejezetet az életükbe, hiszen gondoskodhatnak Ádinról.

Rupert Grint titokban lett apa

A Harry Potter-filmek sztárja mindig is féltve óvta a magánéletét, ezért is történhetett az, hogy a legnagyobb titokban próbálta tartani, hogy április 27-én megszületett kislánya, aki a Goldie nevet kapta, amiről közösségi oldalán számolt be a színész.

Pély Barna kicsattan a boldogságtól

Karácsonykor osztotta meg rajongóival az örömhírt a zenész, miszerint feleségével, Évivel 2025-re várják közös gyermeküket. Azóta pedig már a gólya is bekopogtatott hozzájuk, és március 24-én megszületett kislányuk, Abigél. Az apuka azóta többször is posztolt a kislányáról, hiszen madarat lehetne vele fogatni.

Szoboszlai Dominik izgalmas bejelentése

Hosszú ideje mentek a pletykák a focista és kedvese, Buzsik Borka körül. Először az esküvőjükről, majd pedig a családalapításról. A focista egészen sajátos módon, egy, meccsen szerzett gólt követően olyan gólörömöt mutatott, ami egészen egyértelmű jele volt annak, hogy hamarosan apa lesz. A focilabdát a meze alá tette, az ujját pedig a szájába vette. Később pedig a bejelentés is megtörtént, azóta pedig boldogan várják gyermekük érkezését. A focista biztosan remek apuka lesz, hiszen többször bebizonyította, hogy hatalmas szíve van.

Tom Hiddleston felesége jelentette be a nagy hírt

A Marvel-filmek sztárja már többször is jelesre vizsgázott apaságból, hiszen feleségével, Zawe Ashtonnal már született egy gyermekük. A 44 éves filmsztár felesége azonban nemrégiben, június 7-én jelentette be egy Vouge interjú keretein belül, hogy másodszor is szülői örömök elé néznek szerelmével.