Stohl András a válása után sem szomorkodhat: ezért imádják a nők a színészt – galéria

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír június 12-én: Stohl András válik.

Vica öt évig volt Stohl András felesége (Fotó: Camera Kft. / hot)

A Jászai Mari-díjas színművész egy hivatalos közleményben tudatta, hogy 5 év után véget ért a házassága Stohl Vicával, aki 2022-ben egy kislánnyal, Bellával is megajándékozta őt. A színész közleményét, kérésének megfelelően, változtatás nélkül közöljük.

„Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább. Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket! A poszt szövege csak teljes egészében használható fel” – fogalmazott bejelentésében a TV2 sztárja.

Nos, Stohl András bejelentése szép kis vihart kavart a neten. Sokak szerint Buci egész egyszerűen alkalmatlan egy párkapcsolatra, és nem tud változtatni azon a dinamikán, hogy általában egy gyerek születése után valami elromlik a házasságában. Első feleségével, Tordai Évával 9 évig volt együtt a színész, két nagylánya, Luca és Rebeka ebből a házasságból született. Majd jött Ancsika, akit ugyan nem vezetett az oltár elé, de szintén 12 évig volt vele, és szintén 2 gyermekük született. Azonban ez a párkapcsolat sem tartott örökké.

Stohl András és Stohl Vica szerelmére 8 évvel ezelőtt derült fény, amikor a színész és csinos kedvese egy kávézó teraszán turbékolt szerelmesen, teljesen kizárták a külvilágot. Hosszú éveket kellett várni rá, hogy Stohl András és Vica együtt jelenjenek meg egy rendezvényen, de a sajtót is kerülték, ahogy csak tudták. Aztán idővel, amikor bizonyossá vált számukra is, hogy ennek a szerelemnek igenis van jövője, megtört a jég. Jött a lánykérés, majd a 2020-ban csodálatos esküvő, végül a legnagyobb örömükre közös kislányuk, Bella, aki 3 éves lesz.