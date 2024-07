Nincs vége a főpolgármester-választásnak, így döntött az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság döntött, új eljárást kell lefolytatnia és új döntést kell hoznia a Kúriának Vitézy Dávid beadványának ügyében. Erzsébetvárosban és Újpesten kezdeményezte a választás megismétlését az LMP főpolgármester-jelöltje, illetve az érvényes szavaztok újraszámolását is kezdeményezte az egész fővárosban, ezt a Kúria előzőleg elutasította. Vitézy Dávid szerint a Kúria alkotmányos jogokat sértett határozatával, ezért fordult az Alkotmánybírósághoz, ott pedig igazat adtak neki – írja a Metropol.

A Kúriának új eljárást kell lefolytatnia és új döntést kell hoznia Vitézy beadványával kapcsolatban / Fotó: Lehoczky Péter

Az Alkotmánybíróság azt állítja, hogy a Kúria nem indokolta meg kellően, hogy miért találta alaptalannak a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi határozatának felülvizsgálatát. Ez a tisztességes eljáráshoz való jogot sértette a bíróság szerint.

Szentkirályi Alexandra visszalépett a főpolgármester-jelöltségtől az önkormányzati választás szavazását megelőző napon. Az idő rövidsége miatt nem kellett új szavazólapokat gyártani, hanem a jogszabály úgy rendelkezik, hogy ilyenkor a jelölt nevét áthúzással kell törölni a lapról. A választást követően viszont heves vita alakult ki arról, hogy a szavazókörök különböző módon végzeték el a törlést, Erzsébetvárosban és Újpesten például olyan vékony tűfilccel húzták át a jelölt nevét, hogy az megtéveszthette a választópolgárokat. Emiatt kért új szavazást Vitézy a két kerületben, amit az NVB után a Kúria is elutasított.

Ezt kérelmezte Vitézy Dávid

Két eleme volt Vitézy Dávid felülvizsgálati kérelemének: egyrészt azt kezdeményezte, hogy a Kúria változtassa meg az NVB határozatát, és rendelje el az összes fővárosi szavazókörben az érvényes szavazatok újraszámlálását is; másrészt kérte a IV és VII. kerületben a szavazás megismétlését. Az első kérelmet alaptalannak találta a Kúria a végzésében, a második kérelem esetében pedig nem találta igazoltnak a jogsértést. A Kúria nemleges végzése ellen Vitézy Dávid alkotmányjogi panasszal élt. Szerinte sérült a passzív választójog, figyelembe véve, hogy a Szentkirályi törlésére vonatkozó törvényi rendelkezés értelmezése és végrehajtása nem volt egységes. Ez pedig hatott a választás végeredményére is. Azt is kifogásolta, hogy a Kúria nem indokolta meg, miért nem foglalkozott érdemben az újraszámlálás kezdeményezésével.