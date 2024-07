Nyílt őszinteséggel állt elő a NASA űrhajósa: amit odafönt látott, az egész bolygót fenyegeti

Időről időre a NASA űrhajósai a nyilvánosság elé állnak, és - vállalva a kockázatot - elmondják, hogy milyen titkokat rejteget az emberek elől a világkormány. Sok repülőpilóta állt már elő azzal, hogy az amerikai állam birtokában állnak repülő csészealjak, és azokon kísérletezve preóbálnak kifejleszteni egy magasabb színvonalú technológiát. Azzal is előálltak már sokan, hogy az űrhajókban utazó földönkívülieket is megtalálták, és azokon is kísérleteket végeztek. Neil Armstrong volt az első emberi lény, aki letette a lábát a Holdon, sokak szerint azonban van egy titkos hangfelvétel, amelyen segítségkérőn kiabál, miszerint különös, ismeretlen alakok közelednek felé. Egy űrhajós most egészeb más problémára hívta fel a figyelmet.

Mindenről kitálalt az űrhajós

Ron Garan a NASA veterán űrhajósa, és összesen 178 napot töltött az űrben, azaz több, mint fél évet! A legtöbb ember erről álmodni sem mer. A csöppet sem veszélytelen misszió alatt azonban Ron rádöbbent valamire, ami által megértette, hogy milyen törékeny is az emberi élet a bolygón. Ahogyan ugyanis a bázisa ablakából kitekintett, elmélázott, és alaposabban szemügyre vette a Földet. Ekkor pedig rájött, hogy hazugságban élünk.

Amikor kinéztem a Nemzetközi Űrállomás ablakán, láttam a villámokat és az auróra táncoló fényeit. És láttam a bolygónk légkörének hihetetlen vékonyságát. Abban a pillanatban ért az a kijózanító felismerés, hogy ez a papírvékony réteg tart minden élőlényt életben

- magyarázta, majd hozzátette, hogy hazugságban élünk, ha azt hisszük, hogy mindent az ember ural. Mindent a természet és a természeti törvények uralnak, és az emberiség arra hivatott, hogy túléljen mindent - írja a DailyStar.