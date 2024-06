Hatalmas lendületet vett a NASA UFO-kutatása: végre kézzel fogható bizonyítékot találtak

Az emberiség azóta kutatja a csillagok titkait, mióta öntudatára ébredt. Mindig is érdekelt bennünket, hogy mi húzódhat a messzi végtelenség mögött. Sokáig isteneket feltételezett ott az ember, ma pedig egyre inkább idegen civilizációkat, földönkívüli lényeket. Korábban az tűnt hóbortosnak, aki hitt az idegen lények létezésében. Mára megfordult a világ: az tűnik különcnek, aki nem hiszi, hogy az idegenek léteznek. Most a NASA is sorsdöntő bizonyítékot találhatott.

Különös dolgot talált a NASA / Fotó: Dima Zel / Shutterstock

Egyre több ufót kapnak lencsevágre. Nemrégiben Esztergom fölött lebegett csészealj, korábban pedig Oroszlány iskolája felett szállt el egy űrhajó. Uri Geller is fontos dokumentumokkal állt elő, és még hosszasan sorolhatnánk, mennyi találkozásról számolt be a fáma. A NASA már hosszú ideje vizslatja a messzi bolygókat, amely vizsgálatokból sok fontos tudományos következtetést lehet levonni. A fő cél mindazonáltal az, hogy lakható bolygót találjanak, vagy élőlényeket más bolygókon. Most úgy tűnik, a Marson fontos bizonyítékra bukkantak.

Az már egy jó ideje fennálló hipotézis, hogy a Marson egykoron víz lehetett, és talán életforma is volt a kopár bolygón. Most azonban egy olyan területet kezdtek el vizsgálni, amit korábban még soha. Itt pedig furcsaságra bukkantak. A fekete kősziklák között egy fehér kősziklát találtak. A NASA szerint ezt mindenképpen oda kellett vinni, nem magától került oda. Egyesek szerint egy korábbi vízáramlat sodorhatta oda a követ, míg mások szerint ez is az idegenekre utal - írja a The Sun.