„Ha valaki szuperhőst akar látni, nézze meg ezt a lányt!” - több száz jókívánságot kapott a halálos beteg Nárcisz

Lisztes Nárcisz élete maga az Isteni csoda. Nárcisznak születésekor 2 évet sem jósoltak orvosai, ám mára már 17 éves, és továbbra is teljes erejével küzd betegségével. A gerinc eredetű izomsorvadás, vagyis az SMA gyógyítására Nárcisz születésekor még nem létezett terápia, így a fiatal lány úgy éli mindennapjait, hogy tudta, számára bármikor véget érhet az élet. Bár a fiatal lány már jó ideje ágyhoz kötött, ez sem akadályozza meg abban, hogy álmaiért harcoljon.

Nárcisz és édesanyja között csodálatos összhang van Fotó: Mate Krisztian

Tudom, mi vár rám, éppen ezért arra fókuszálok, ami igazán fontos. Én nem fogok megélni a két kezem munkájából, ezért tanulnom kell

— mondta korábban a Borsnak Nárcisz, aki idén két tantárgyból is előrehozott érettségi vizsgát tett. A fiatal lánynak nincsenek nagy álmai: példát mutatni testvéreinek, építeni a jövőt és ha esetleg úgy alakul, elrepülni Törökországba. A Ripost Nárciszról szóló megrázó videóját már több százezren megnézték, és több százan hagytak bátorító üzenetet a fiatal lánynak, aki pozitív életszemléletével igazi példaképpé vált.

Ha valaki szuperhőst akar látni, nézze meg ezt a lányt, ne pedig Hollywoodi filmeket!

„Te vagy a föld legcsodálatosabb Nárcisza.”

„Ilyenkor jövök rá, hogy nekem egy nap nem sok, de annak az, aki ilyen beteg. Kitartást!”

„Erős lány vagy, aki sok ember példaképe. Legyél nagyon sokáig anyukáddal.”

„Minden elismerés és pozitív életszemléletet.”

Milyen fantasztikus ez a lány! Micsoda élni akarás, hit, kitartás. Kívánom neki, hogy szárnyaljon túl minden elképzelést, mert megérdemel egy boldog életet.

„Isten segítsen drága hercegnő. A világ legerősebb hercegnője vagy.”

Adrienn szerint a családnak gyógyító ereje van Fotó: Mate Krisztian

Nárcisz videója alatt záporoztak a lánynak szóló pozitív, vigasztaló hangvételű üzenetek, persze a Tiktokerek az édesanya, Adrienn szerepét is kiemelték, hiszen a kislány erejét, édesanyjából meríti. Adrienn nehéz helyzetbe került a szülés után: amellett, hogy újdonsült édesanya lett, azzal is szembe kellett néznie, hogy gyermeke halálos beteg. Az édesanya később 3 egészséges gyermeknek is életet adott, hiszen úgy gondolta, a család és a testvérek jó hatással vannak Nárciszra. Igaza lett.