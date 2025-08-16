Brutális, ami az M0-áson van: akkora a torlódás, hogy nem látni a sor végét

Karambolozott két autó az M0-s autóúton Szigetszentmiklós közelében, ezért az M1-es autópálya felé közel 8 kilométeres a torlódás - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Útinform szombaton az MTI-vel.

Az Útinform tájékoztatása szerint forgalomkorlátozás már nincs, a torlódás közel 8 kilométeres.