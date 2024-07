Tragédia Nógrádban: otthonától méterekre érte a halál az asszonyt

Felfüggesztett börtönbüntetést és vezetéstől eltiltást kér az ügyészség arra a 28 éves autósra, aki a Nógrád vármegyei Ludányhalásziban halálra gázolt egy idős, 71 éves kerékpáros asszonyt. Úgy vélik, a sofőr nem figyelt, ezért nem vette észre a nőt az egyébként jól belátható úton, és ezért történt a tragédiába torkolló baleset. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a kerékpár hátulja gyakorlatilag megsemmisült, sőt, még az ülés is lerepült. Az áldozat az otthonától méterekre hunyt el. A vádemelés most történt meg, a helyiek szerint azonban az ügyészség túlságosan is elnéző, ők súlyosabb büntetésben reménykednek – közölte a Tények.

