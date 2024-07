„Gyerekekkel indultunk nyaralni, átvertek minket” - több embert is pofára ejtett egy balatonföldvári vendégház

Már se telefonon, se interneten nem lehet elérni azt a balatonföldvári szálláshelyet, amiről azt állítják többen, hogy átverték őket. Rengetegen vannak, akik a nyári szezonban a Balatonnál akartak nyaralni. Azok a családok is így voltak, akik gyerekestül akartak útnak indulni és több napra lefoglalták az említett szállást, ám végül csobbanás helyett, pofára estek.

A családok pár kellemes napot akartak eltölteni a Balatonnál Fotó: RP

A közösségi oldalakra felkerült egy édesanya nyilvános posztja arról, hogy őt és családját átverték. A nő szerint a nyaraló lefoglalásáig és az előleg kifizetéséig minden problémamentesen haladt, aztán egyszer csak beütött a baj.

Kedves nyaralni vágyók! Senkinek sem ajánlom a XY (adatvédelmi szempontok miatt a hely nevét egyelőre nem közölhetjük, a szerk.) vendégházat, a hölgy egy csaló. Érkezésünk előtt jelezte, hogy csőtörés van, ami miatt sajnos nem tudjuk elfoglalni a szállást. Összesen 14-en mentünk volna kicsi gyerekekkel a karjainkban. Közölte velünk, hogy a szállásunk összegét visszautalja, azóta semmilyen formában nem elérhető, a rendőrség felé illetve fogyasztóvédelem felé a feljelentés természetesen megtörtént. Mint kiderült, ezt már másokkal is eljátszotta a hölgyemény. Legyetek figyelmesek, mindenkinek kellemes nyarat!

- írta az egyik áldozat.

Csobbanás helyett a panaszos családnak pofára esés jutott (képünk illusztráció) Fotó: RP

Kollégánk is megpróbálta elérni a vendégház tulajdonosát, ám a hivatalos oldalakon közzétett telefonszámok nem működnek. A foglalással is próbálkoztunk, de úgy tűnik, a panaszok miatt felfüggesztették a foglalási lehetőséget is a legnagyobb foglalási portálon. Máshol azt jelezte a rendszer, hogy lehet még foglalni bizonyos napokra, de inkább nem próbálkoztunk vele. Ott szintén előre kérte a szállásadó az összeg 50 százalékát. Éppen ezért több sértett is lehet, akik még mindig nem kapták vissza a pénzüket. Az édesanya írására egy másik nő is reagált, elmondása szerint őket is átverték.

Minket is átvertek a vendégházban!!!! Nem kaptunk kulcsot, át kellett mászni a kerítésen, a pincén át jutottunk be a házba, a szoba mocskos volt, amire közölte a tulaj SMS-ben, hogy ez egy öntakarító vendégház, tehát minden vendégnek maga után kell kitakarítani. Ez persze sehol nincs feltüntetve a szállásfoglaló helyen… A szállásfoglaló ügyfélszolgálata nem volt elérhető, szállás nélkül maradtunk

- írta.

Az esetről megkérdeztük a Somogy vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszukkal frissítjük a cikket.