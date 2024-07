Túladagolta az e-cigit: egy hétig küzdöttek a magyar tini életéért

Sokan a mai napig abban a tévhitben élnek, hogy míg a dohányzás káros, az elektromos cigaretta használata biztonságosabb, egészségesebb megoldást jelent. Sajnos javarészt a fiatalok vannak ezzel így, akik egyes esetekben túl későn jönnek rá, hogy mi az igazság. Alighanem ebben a hamis hitben élt az a 17 éves magyar fiatal is, akinek a történetéről a Tények számolt be, és akinek az életéért egy teljes héten keresztül küzdöttek az orvosok, amíg ő élet és halál közt lebegett. Szerencsére most már javult az állapota, ám a kórházat még nem hagyhatta el: egy hónapja kezelik a Heim Pálban. Az orvosok szerint az új típusú elektromos cigarettákban lévő adalékanyagok épp azért rendkívül veszélyesek, mert sok esetben nem lehet tudni semmit az összetételükről, így gyakorlatilag orosz rulettet játszik, aki ezzel él.