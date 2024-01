"Félek, nem akarok egyedül lenni!" – egy százalék esélyt adtak az orvosok a 22 éves, e-cigi-függő fiúnak

Csupán egy százaléknyi esélyt adnak az orvosok a túlélésre egy kettős tüdőátültetésen átesett, 22 éves e-cigi-függőnek. Az észak-dakotai Jackson Allard élete egyik napról a másikra változott meg, miután tavaly októberben kórházba szállították gyomorproblémák és légzési nehézségek miatt.

Jackson Allard 22 éves korára teljesen tönkretette a tüdejét Fotó: GoFundMe

Mint később kiderült, mindezt az elektromos cigaretta rendszeres használata váltotta ki nála. A vizsgálatok megállapították, hogy a fiú influenzás, emellett tüdőgyulladásban szenved. Az állapota annyira leromlott, hogy orvosok kénytelenek voltak intubálni. Azonban lényeges javulást ezzel sem értek el, így január legelején a kettős tüdőátültetés mellett döntöttek. Allard családja régóta könyörgött a fiúknak, hogy hagyjon fel az e-cigaretta szívásával. Azonban ő arra hivatkozott, hogy az e-cigi sokkal jobb, mintha hagyományosat használna. Nagymamája szerint viszont egyik sem jobb, mint a másik.

A dohányzástól 50 év múlva tüdőrákod lesz, az e-cigi miatt pedig 5 év múlva tüdőkárosodással kerülsz kórházba

– mondta egy helyi tévécsatornának Doreen Hurlburt.

Az orvosok szerint egyébként egy ponton nem több, mint egy százalék volt az esélye a túlélésre a fiatal fiúnak. A nagymamája ekkor már biztosra vette, hogy elveszíti szeretett unokáját. Az asszony elárulta, mik voltak Jackson utolsó szavai, mielőtt intubálták a légzési nehézségei miatt:

Félek, nem akarok egyedül lenni!

A fiú mára szerencsére az extrém beavatkozásnak köszönhetően elindulhatott a felépülés útján. Élete hátralévő részében soha többé nem fogyaszthat alkoholt és természetesen a dohányzásról is le kell mondania. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a későbbiekben egy újabb tüdőtranszplantációt kell majd rajta elvégezni – számol be róla a The Sun.