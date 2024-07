"Nem gondoltuk, hogy ez velünk is megtörténhet" – hatórás műtét mentette meg a négyéves kisfiú életét

Egyetlen, egyszerű tünete volt a kórnak, ami a négyéves kisfiút kínozta: picit remegett a szeme. Elvitték a szemészetre, ahol az orvos azonnal közölte az aggódó szülőkkel: jóval komolyabb vizsgálatokra van szükség, ugyanis nagy lehet a baj. Sajnos a szakember félelme beigazolódott, a gyermek agyában ugyanis egy tumor növekedett. A walesi Cardiffban élő Rome Hillt hamarosan már tolták is be a műtőbe, hogy egy hatórás beavatkozás során távolítsák el a daganat nagyobbik részét. A fennmaradó részt a most következő kemoterápiával igyekeznek majd visszaszorítani.

A kis Rome már túl is van az agyműtéten Fotó: GoFundMe

Nem akartuk elhinni. Mindig hall ilyenekről a tévében az ember, de nem gondoltuk, hogy ez velünk, a családunkkal is megtörténhet

– mesélte a kis Rome édesapja, a 33 éves Perry a Mirrornak, hozzátéve: először akkor vette észre fia gyanús szemmozgását, amikor közösen tévéztek. Eleinte nem tartotta túl aggasztónak, de aztán a párjával együtt úgy döntöttek, inkább szemész segítségével járnak a végére a dolognak. És milyen jól tették!

Szerencsére a daganat jóindulatú volt, nem terjedt tovább más szervekre, ugyanakkor még így sem biztos, hogy a teljes eltávolítás után tökéletesen visszatér a fiú látása az érintett szemben. A család természetesen reméli a legjobbakat.