Vitézy Dávid leleplezte Karácsony Gergelyt: „Szándékosan elhallgatta a nyilvánosság előtt ”

Vitézy Dávid egy friss bejegyzésben fejtette ki véleményét Karácsony Gergelyről, sőt komoly kritikát is megfogalmazott ellene. A Budapestért Egyesület és az LMP volt főpolgármester-jelöltje szerint Karácsony Gergely már a kampány időszakában is pontosan tudta, hogy hatalmas adósságba került az agglomerációs megállapodás miatt a főváros, amit szépen el is hallgatott.

Fotó: Kallus György

A júniusi választások előtt három héttel Karácsony Gergely nemcsak, hogy nem tájékoztatta a választókat, de még a Fővárosi Közgyűlést is megkerülve személyesen írta alá a BKK 50 millárd forintos likviditási válságáról szóló döntést – írja az Index. Vitézy Dávid bejegyzésében rávilágított arra, hogy ezzel olyan adósságspirálba kényszeríti Budapestet a főpolgármester, „amiből jelentős kormányzati többlettámogatás vagy az agglomerációs megállapodás újratárgyalása nélkül nem lesz kiút”.

Vitézy kitért arra is, hogy a Partizán főpolgármesteri vitáján ő már rávilágított volna, hogy ez mekkora problémát fog okozni a jövőben, de akkor Karácsony következetesen elhallgatta, letagadta ezt, pedig már jó tíz nappal azelőtt tudni kellett róla.

Az, hogy az agglomerációból fél áron ingáznak az utasok, jelentős bevételkiesést generál, amit valakinek meg kell fizetni. Karácsony a kieső pénzt a 2025-ös márciusi költségvetésből különítené el a BKK-nak – kamatokkal együtt –, ami azt jelentené, hogy a következő évet 50 milliárdos mínusszal indítja a főváros.

Azok az állítások, melyek szerint a Főváros jól járt, és nincs itt semmi látnivaló, valótlanok voltak, és ezt Karácsony Gergely a kampányban is pontosan tudta már, csak elhallgatta a nyilvánosság előtt

– zárta posztját Vitézy Dávid.