Személyi változások a Mészáros Csoport alapítványainál

A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány főtitkári pozícióját Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója veszi át.

Kelemen Krisztina

Az alapítvány alapítója döntött a kuratórium összetételéről is: a kuratórium elnökeként csatlakozik Dr. Várkonyi Andrea, aki dr. Mészáros Beatrixot váltja a grémium élén. Dr. Várkonyi Andrea a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte első diplomáját, később egészségügyi közgazdász-menedzser szakot is végzett, majd pszichológiából is diplomát szerzett. Az elmúlt években a Whitedog Media Kft. ügyvezető igazgatói feladatai mellett, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnökeként is tevékenykedett a nonprofit szférában. Tapasztalatait ezentúl a Pro Filii Alapítvány működésében is kamatoztatja.

„Mindig része volt az életemnek a jótékonykodás, szakmai- és magánéletemben is kiemelt figyelmet fordítottam mások megsegítésére. A társadalmi felelősségvállalás terén végzett eddigi tevékenységeim egybecsengenek az alapítvány hitvallásával: a jövő a gyermekeinké, a felelősség a miénk. Orvosként, ügyvezetőként is arra törekszem, hogy minél többet felfedezzek azoknak az embereknek a személyiségéből, akikkel a munkám során kapcsolatba kerülök, hiszen minél inkább tisztában vagyunk a valósággal, annál jobban tudunk segíteni. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ismét olyan alapítványok munkáját vezethetem, ahol kamatoztathatom az ezen a területen megszerzett tapasztalataimat, tudásomat” – fejtette ki Dr. Várkonyi Andrea.

Dr. Várkonyi Andrea Fotó: Kondella Misi Photography

A Mészáros Alapítványnál a kuratórium elnöki posztját a jövőben szintén Dr. Várkonyi Andrea tölti be, aki Mészáros Ágnest váltja a kuratórium élén. Kelemen Krisztina kuratóriumi tagként veszi át dr. Tóth Krisztina helyét.

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy nagycsaládban nőhettem fel. Nem csak azért, mert személyesen élhettem át mit jelent a törődés, a türelmesség és a másokra való odafigyelés, hanem mert felnőtt életemben is megtapasztalhattam a régi igazságot: jobb adni, mint kapni. Egyfajta tudásként is tekintek a rászorulók támogatására. Így amellett, hogy boldog vagyok, amiért mostantól részt vehetek az alapítványok munkájában, hálás is vagyok, hiszen olyan területeket karolnak fel, amelyek nagyon közel állnak hozzám” – mondta el Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára.