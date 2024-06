Kitálalt a képviselőnő: az ufók miatt hallgattatták el

Megrázó hírek érkeztek Amerikából: Anna Paulina Luna kongresszusi képviselő ugyanis kiállt a nyilvánosság elé, és azt állítja, hogy a tisztviselőtársai és a Pentagon megállította abban, hogy kivizsgáljon egy ijesztő ufóészlelést. A politikus szerint a floridai partok közelében lévő Eglin légibázis gyakorlóterülete felett egy pilóta idegenekkel találkozott, és ezt jelezte is a felettesei számára, de később blokkolták ezt a jelentést, és Lunát is megakadályozták abban, hogy kivizsgálja az esetet.

Ufóészlelést akart kivizsgálni a politikusnő Fotó: Marko Aliaksandr

A DailyStar számolt be róla, hogy Luna egy Podcast-beszélgetés során árult el részleteket az ügyről.

Négy, látszólag alakzatban repülő, rendellenes tárgyat tapasztalt egy pilóta 2023. január 26-án. Végül "elkóborolt léggömbökként" írtak a tárgyakról

– kezdte vallomását a politikus. Hozzátette: az észlelést bejelentő pilóta a saját szemével és a radaron keresztül is látta az azonosítatlan repülő tárgyakat, ezért miután a vezetőségének leadta a jelentését, Lunát és a csapatát értesítették az ügyről.

A felügyelő bizottság tagjaként nyomon követjük az észleléseket, és a vizsgálatokat mi folytatjuk le.

A képviselő szerint azonban a Pentagon hirtelen elkezdte feltartóztatni a vizsgálatukat, és nem is engedték be őket a katonai bázisra. Állítása szerint maga a bázis vezetője jött le hozzá, és közölte vele, hogy nem mehet be, és nem fogadta el a nő engedélyeit sem. Emellett a képviselő vallomása szerint a Men in Black filmekből is ismert "fekete zakós" ügynökök is részt vettek a találkozóján a parancsnokkal, miközben semmi keresnivalójuk nem lett volna ott.

Ezután a parancsnok hirtelen szabadságra ment a megbeszélésünk közepén, ami nem hiszem, hogy bármikor is megtörténne egy katonai bázison, egy delegációval való tárgyalás során. A beszélgetés során pedig megjelentek olyan emberek, akik elég biztos, hogy CIA-ügynökök lehettek. Ezért hiszem, hogy vannak olyan technológiák a birtokukban, amelyek nem emberi eredetűek, és ezért titkolóznak

– zárta beszámolóját a képviselő.