"Megmentettem három ember életét" – hihetetlen történeteket osztottak meg olvasóink

Legyen szó meghallgatásról, pár kedves szóról, egy jó beszélgetésről, arról, hogy elkísérsz valakit egy darabon vagy éppen útba igazítod. Legyen szó cipekedésről, egy szatyor feladásáról vagy levételéről, a Bors olvasói ott segítenek, ahol és amikor csak tudnak.

Lapunk az alábbi kérdést tette fel olvasóinak: „Te hogyan segítettél már bajba jutott emberen?”

Jöttek is a válaszok szép számmal, melyek között a teljesség igénye nélkül akadt az adományozás minden formáján felül olyan is, amikor valaki életeket mentett. Most ezekből az elképesztő történetekből szemezgettünk.

– Véradással, kedvességgel, hallgatással és az időmmel nagyon sokat segítettem már – mesélte valaki.

Megmentettem három ember életét, ebből a páromat háromszor

– árulta el egy olvasónk.

Volt, aki hiába segített, végül sajnos ő húzta a rövidebbet:

– Mi úgy segítettünk, hogy végül mi fáztunk rá. Mindennel leléptek az ismeretlen ismerősök, amit kölcsönadtunk nekik.

Persze azért a pozitív történetekből több akad:

– Téli ruhát vettem hajléktalanoknak, bevásároltam karácsonyra az unokáit egyedül nevelő nagymamának, és még sorolhatnám.

A legkisebb segítség is sokat jelenthet valakinek:

Elvittem valakit előbb az orvoshoz, majd vissza haza.

Olyan is akadt, akinek épp az maradt meg, amikor nem segített, esetleg nem tudott segíteni:

Amikor segítettem, arra nem emlékszem, de amikor nem segítettem, azt soha nem felejtem el.

– Többször is segítettem, de sajnos mindig tanulságos volt, így inkább maradok az állatok megsegítésénél – vallotta be egy másik olvasónk.

Több embernek is munkát szereztem

– árulta el a kommentszekcióban másvalaki. Olyan is akadt, aki arról írt: 15 éve tűzoltó vagy épp 16 éve ápoló – ők kétségtelenül megszámlálhatatlan emberen segítettek eddig is. Volt, aki egész részletesen mesélt el egy adott esetet:

– Karácsonykor történt, hogy egyidős asszony ételt kért tőlem és én vettem is neki egy grillcsirkét, meg pár dolgot. Megköszönte és mondta, hogy az Újévig is kitart majd. Két évre rá véletlenül megint összefutottunk. Elmesélte, hogy annak idején ellopták a pénztárcáját és azzal folytatta, hogy szeretné kifizetni, amiket vettem neki. Természetesen nem hagytam neki.