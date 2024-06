Összefogtak a nagykanizsaiak: így próbálnak segíteni a súlyos beteg Boginak és Lacusnak

A Bors korábban beszámolt a nagykanizsai Reichert család két tagjáról, Lacusról és testvéréről, Bogiról, akik több betegséggel is küzdenek.

Lacus számra nagyon fontos lenne a speciális babakocsi Fotó: Lacus és Bogi Világa Alapítvány

Lacus 15 hónapos volt, amikor az édesanyja, Reichert Nóra észrevette, hogy valami nem stimmel vele, sem a beszéde sem a mozgása nem úgy fejlődött, ahogyan kellett volna. Néhány évvel később kiderült, mi ennek az oka: autizmust és epliepsziát állapítottak meg nála, a mai napig csak pár szót beszél, holott már 6 éves.

Bogi is hasonló tünetekkel küzd, mint a testvére, Lacus Fotó: Lacus és Bogi Világa Alapítvány

Lacus testvére, Bogi is beteg: ő koraszülött volt, a tünetei hasonlóak, ő is lassabban fejlődik, de őt nem diagnosztizálták autizmussal és epliepsziával.

Közel 4 hét múlva, július 7-én vasárnap délután Nagykanizsán egy különleges eseménnyel szeretnénk pénzt gyűjteni Lacusak és Boginak

– árulta el Nóra a Borsnak, aki azt is elmondta: a kisfiúnak egy speciális babakocsira van szüksége.

Ha minden jól alakul, hamarosan hozzánk kerülhet a babakocsi, de még így is nehéz dolgunk van

– osztotta meg lapunkkal Lacus és Bogi édesanyja, aki az első adománygyűjtő rendezvényüket szervezi.

Lacus és Bogi állapota bár különbözik, mégis nagyon hasonló Fotó: Lacus és Bogi Világa Alapítvány

– Több fellépő is jelezte, hogy szívesen segítene, de még így is van hely néhánynak. A helyiek és az ismerősök is nagyon sokat segítenek – tudtuk meg az esemény kapcsán, aminek a programja még nem végleges.

– Az első, rólunk szóló cikk után érkezett pár felajánlás, de még így is fantasztikus lenne, ha jönnének fellépők – mondta Nóra, aki reméli, hogy egyre több tombolafelajánlást is kapnak.

A július 7-ei adománygyűjtésen a gyermekek és a felnőttek is jól érezhetik majd magukat, valamint büfé is lesz. Elsősorban Lacus speciális babakocsiját szeretnék majd kifizetni az összegből, de a két gyermek gyógyszereire és kezeléseire is költenek majd, hiszen állandó felügyeletük miatt Lacus és Bogi szülei máshonnan nem tudnák előteremteni a szükséges pénzt.