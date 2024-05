"A Jóisten adjon kitartást!" – Rengetegen imádkoznak az egri áramütés áldozatáért

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, szörnyű baleset áldozata lett a 19 éves Mátyás, Egerben. A végzős középiskolás egy vagon tetejére mászott fel, ahol erős áramütés érte. A fiút mentőhelikopterrel szállították a budapesti kórházba, ahol sokáig életveszélyes állapotban volt. Orvosai végül amellett döntöttek, hogy mesterséges kómába helyezik. A fiatal minden erejével küzd az életéért, ám még így is hosszú út áll előtte a gyógyulásig. Rengetegen fejezték ki jókívánságaikat az életéért harcoló Matyinak és családjának.

Erre a vagonra mászott fel a 19 éves Matyi Fotó: Agria TV

Nagy Matyi és két barátja azért ment el az egri rendező-pályaudvarra, hogy fényképeket készítsenek a vagonokkal a háttérben. A fiatal a fényképezkedés közepette kitalálta, hogy felmászik a vagon tetejére, mert szeretne belenézni a járműbe, ugyanis kíváncsi, mi van benne. Miután felmászott, a nagyfeszültségű áram megrázta, majd rögtön le is esett a szerelvényről. Barátai azonnal értesítették a mentőket és a diszpécser utasításait követve ellátták társukat a mentők kiérkezéséig. A két fiút nagyon megrendítette az eset. A fiatalok azt is elmondták, hogy amikor odaléptek hozzá, Matyi még eszméleténél volt, sőt beszéltek is vele.

Szemünk fényét, Nagy Mátyást vagy ahogy mindenki ismeri, Matyit, nagyon súlyos áramütés érte, ami miatt jelenleg is kórházban kezelik. Kereshetnénk választ a miértekre, de helyette teljes erőnkkel csak a mielőbbi gyógyulásra fókuszálunk!

– írta a fiú családja a Facebook-on.

A fiú orvosai mindent megtesznek érte, a fiatal pedig nagyon erős és kitartó, minden erejével harcol az életéért. Hatalmas támogató közeg áll Matyi és családja mögött, akik pozitív energiákkal, imákkal, biztató szavakkal és segítő tettekkel támogatják őket. A közösségi oldalon is többen kifejezték jókívánságaikat.

Nagyon várunk haza, Matyi! Mielőbbi teljes gyógyulást! – írta az egyik ismerős.

Matyikám, legyél mindannyiunk példaképe a kitartásban és akaraterőben!

– kommentelte az egyik felhasználó.

Mielőbb gyógyulást kívánunk Matyinak! Mindennap Vele és Veletek vagyunk, gondolunk Rá! A Jóisten adjon kitartást az elkövetkező időszakhoz!

– érkezett a következő hozzászólás.

Mielőbbi gyógyulást és rengeteg erőt, teljes felépülést és sok szeretetet kívánok! – olvasható a bejegyzés alatt.

Az egész családunkat megrendítette a baleset híre! Attila éppen a családhoz készült, amikor a szomorú eseményről értesültünk! Együtt érzünk veletek! Számíthattok baráti segítségünkre! Mielőbbi felépülést kívánunk Matyinak!

– írta a család egyik barátja.