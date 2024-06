Orbán Viktor: Európában összeállt a háborúpárti koalíció

Nincs könnyű helyzetben ma az, aki egy országot kíván vezetni. A világ ugyanis újra őrült tempóban sodródik a borzalmak felé: több ország is háborút visel egymással szemben, köztük a közvetlen szomszédunk, Ukrajna is. Az európai politikusok egy része a háborút támogatja, és azt próbálják elérni, hogy kirobbanjon a 3. világháború. Ez gazdaságilag is rossz Európára nézve. Mindemellett a migránsok folyamatosan érkeznek, terrorveszély van Európában, és a gender-őrület fenyegeti gyermekeinket. Ilyen körülmények között aratott ismét nagy választási győzelmet Orbán Viktor. Ezekről a fontos kérdésekről beszélt ma reggel a Kossuth Rádióban.

A berlini kihelyezett stúdióból jelentkezett be Orbán Viktor a Kossuth Rádió hallgató előtt, és fontos kérdésekről beszélt. A német kancellárral tárgyal ma a miniszterelnök, amelynek igen nagy jelentősége van. Korábban a Mercedesszel és egyéb nagyobb vállalatok vezérkarával tárgyalt. Orbán magyar ügyekről kíván tárgyalni: Kb. 4200 ember számára biztosít munkahelyet majd Kecskeméten az új beruházás. Az alkatrészeket is Kecskeméten fogják gyártani, a német autóipar ugyanis hatalmas átalakulásokan megy keresztül.

A kérdés az, hogy ebben a nagy technológiai átalakulásban van-e hely a magyaroknak, és a válasz az, hogy lesz

- számolt be róla a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy nagy gazdasági lendülést jelent ez Magyarországnak is.

Éppen ezért különösen fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a németekkel. Probléma az Európában, hogy az országok bezárkóznak. Erre nem rendezkedhet be Magyarország, mert nekünk kulcskérdés az, hogy milyen az exportunk. Exportálnunk kell a termékeinket ahhoz, hogy fenntartsuk a mai jó életszínvonalunkat. Mi ugyanis a világ számára gyártunk az autóiparban, az élelmiszer- és elektronikai iparban. Németország is egy termelő ország, éppen ezért azonosak az érdekeink a németekkel.

Nem választották meg a fő brüsszeli tiszteségviselőket

Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszelben vacsorára ültek össze, itt azonban bejelentették a baloldali pártok az összefogást. Az Európai Néppárt csatlakozott a baloldalhoz, ők már leosztották egymás között a pozíciókat. A következő héten azonban hivatalos döntéseket is hoznak. Orbánék egy egészen eltérő európai jövőről álmodnak, így egy erős brüsszeli jobboldalnak kell létrejönnie. A baloldali koalíció egy háborúpárti koalíció. Az, hogy Németország militarizálódna, és hogy támogasson egy háborút, 3 évvel ezelőtt a németek számára elképzelhetetlen volt. Ezzel szemben most egy háborúpárti koalíció jellemzi Németországot. A baloldal másik fele pedig migránspárti, a Soros-tervet támogatják.

Lakosságcsere zajlik Európában

- mutatott rá a miniszterelnök, kimondva, hogy a fehérek és a keresztények fogynak, a muszlimok száma pedig nő.