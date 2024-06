Szalay-Bobrovniczky Kristóf: megerősítést nyert, hogy Magyarország kimarad a NATO ukrajnai szerepvállalásából

A NATO brüsszeli védelmi miniszteri értekezletén megerősítést nyert, hogy Magyarország kimarad a szervezet ukrajnai szerepvállalásából - közölte a Facebook-oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy "Magyarország továbbra is elkötelezett, lojális és megbecsült szövetségese a NATO-nak".

A miniszter szerint nagyon fontos, hogy a NATO megőrizze védelmi jellegét. Ezért is tartja kiemelt jelentőségűnek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár abban állapodtak meg, hogy Magyarország kimarad abból a szerepvállalásból, amelyet a NATO az ukrajnai háborúhoz kapcsolódóan akar 31 ország részvételével megtenni. Magyarország sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem ad ehhez az együttműködéshez, azonban nem is blokkolja azt - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitér arra, hogy Magyarország tavaly már elérte, idén pedig fenntartja és a jövőben is fenntartani óhajtja a nemzeti költségvetés kétszázalékos szintjét a védelmi kiadásokra vonatkozóan.

Ezzel a NATO elit csoportjába tartozunk

- emelte ki.

Értékelése szerint Magyarország élen jár a NATO iránti elkötelezettség tekintetében, és ez a magyar emberek biztonságának a garanciája. Elmondta, hogy az ország a továbbiakban is magas létszámmal részt vesz a katonai szervezet több nemzetközi missziójában, légtérrendészeti feladatokat lát el a balti országokban és a szomszédos országokban, valamint NATO-hadosztályparancsnokság is működik Magyarország területén. A miniszter közölte azt is, hogy az értekezletén jelen volt az ukrán védelmi miniszter, akinek felhívta a figyelmét arra, hogy a magyar kisebbség aktívan részt vesz a háborúban. Úgy fogalmazott, hogy közülük "többen a legmagasabb, legnagyobb áldozatot is meghozták, életüket adták Ukrajnáért."

Ezért joggal várható el, hogy az ukrajnai magyar kisebbség minden korábban megszerzett jogát "megkaphassa" - tette hozzá.