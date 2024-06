Fájt a torka a 16 éves Petrának, rettenetes kór ellen vette fel a küzdelmet: „Nagyon hálás vagyok...”

Februárban fordult még rosszabbra a nehéz sorsú családból származó, 16 éves Bakró Petra élete. Miután háziorvosa közölte vele a rossz hírt, hogy leukémiában szenved összeomlott számára minden, mint egy kártyavár.

Petra elhatározta, hogy legyőzi a gyilkos kórt Fotó: Olvasói

Édesanyja, Erika elvált és egyedül gondoskodik a gyermekeiről. Miután kiderült a rossz hír, a tinédzser édesanyjával együtt egymás vállán zokogtak.

-Néhány hét leforgása alatt a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán találtuk magunkat, ahol soron kívül megkezdődött a kislányom gyógykezelése

- mondja elcsukló hangon az édesanya, aki azóta még a munkahelyét is kénytelen volt feladni, hiszen a nap minden percét a beteg lánya mellett tölti.

Orvosai Petra gyógyulását a kemoterápiában és a csontvelőállültetésben látják. Az események annyira felpörögtek a tini életében, hogy már a műtét időpontját is kitűzték a orvosok.

- Nagyon hálás vagyok a doktoroknak, és bízunk a műtét sikerében.

- mondja reményteljesen Jónás Erika, akit az élet sok kihívás elé állított. Nem elég lánya betegsége, de időközben házukban még a villanyt is kikapcsoltak. Így csak barátaiknál tudják meghúzni magukat, míg rendbe nem lesz téve az otthonuk. Vissza kell köttetni az áramot, és egy nagy festés is szükséges lesz, hogy Petra steril körülmények között lábadozhasson majd.

Szerencsére, az életmentő beavatkozásra már nem kell sokat várnia a kétségbeesett tininek, ugyanis megindult a visszaszámlálás. A beavatkozást július 8-án fogják elvégezni az orvosok. De addig is nagy feladat előtt áll az édesanya, hiszen nem csak a lakás lesz számára a kihívás, de a kórházi gyógykezelés is nagyon sok pénzbe kerül. Annak ellenére, hogy fiai dolgoznak és segítenek neki, nem tudja, hogy fogja átvészelni a következő időszakot.

A leveleki család bízik az emberek segítségében. Titkon abban reménykednek, hogy valaki melléjük áll és támogatja Petra felépülését. Kovács István Ádám bohócdoktor nem tud elmenni egyetlen bajba jutott ember mellett sem. Elhatározta, hogy segíteni fog mindenben. Petra nagyon bízik benne, hogy a gyógykezelések eredményesek lesznek, és visszatérhet lassan az élet a régi kerékvágásba.