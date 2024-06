"Apám túl gyorsan lépett tovább anya halála után, ráadásul a legjobb barátommal"

Egy névtelenséget kérő 26 éves nő számolt be arról, hogy nagyot csalódott az apjában és a legjobb barátnőjében is. A meg nem nevezett barátot négy éve ismeri, sok mindenben egyezik az ízlésük, ezért sok időt töltöttek együtt. Ő volt az egyik biztos pont az életében akkor is, amikor tavaly év elején az édesanyjánál rákot diagnosztizáltak. Később azonban drámai fordulatot vett az életük!

A nő nem tudja, miként kezelje a kialakult helyzetet. (Illusztráció: Wassana Panapute / Shutterstock)

A barátnő sokszor bement a kórházba, de olyan is volt, hogy amíg ők látogatáson voltak, addig főzött a családnak – írja a The Sun. Miután az édesanya meghalt, gondoskodott arról, hogy a gyászoló nő ne roskadjon magába, elvitte őt például edzőterembe. Két hét elteltével azonban arra figyelt fel a maga alatt lévő nő, hogy a barátnője kifogásokat keres és lemondja a találkozásokat. Ő folytatta az edzéseket, de egy alkalommal korábban ment haza, ekkor jött rá, hogy a barátnője összejött az apjával. Azóta úgy érzi, elárulták.

A történetét hallva az internetezők azt javasolták neki, hogy találkozzon inkább a többi barátjával, hogy ne rágódjon állandóan ezen a bizarr helyzeten. Volt, aki szakember felkeresését javasolta neki, ahogy az apukának is. Mint többen írták, azt csak az idő dönti el, hogy ez a kapcsolat egy átmeneti állapot vagy hosszú távon is működhet a felek között.