Újabb elképesztő trükkel próbálkoznak a csalók – Jobban teszed, ha te is résen vagy!

A Bors korábban többféle autólopási és autófeltörési esetről beszámolt az ország egész területén. Most egy újabb ügy került elő, mely nemcsak a Hűvösvölgyben élőket érintheti.

Egyre több különös kocsilopási kísérletre derül fény. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Lapunk információi szerint május 2-án csütörtök este az egyik Ördögárok utcai élelmiszerbolt parkolójának a közelében tapasztalta egy autós, hogy nem tudta lezárni az autóját:

Már egy ideje ott szerencsétlenkedtünk, amikor odajött hozzánk egy fiatal srác, aki a saját autóját akarta bezárni, de valamiért neki sem sikerült.

- fogalmazott egy nő, akinek az lett gyanús, hogy egyszerre két autóval is megesett a dolog. A srácnak az az ötlete támadt, hogy valamilyen eszközzel blokkolhatják a jelet valahonnan, hogy ne tudják bezárni az autót, de ettől eltekintve nem tapasztaltak semmi szokatlant.

Nem láttunk gyanús alakot, aki csak úgy ott álldogált volna.

- mesélte az autó sofőrje, aki a történtekről egy posztot is kitett, hogy figyelmeztesse a helyieket a szokatlan jelenségre. Hozzátette:

Sok autós talán észre sem veszi, hogy nem zárta be rendesen az autóját, ami ezáltal máris szabad préda a tolvajoknak.

A kitett poszt alatt néhányan a kocsi távirányítójában lévő elem merülésére tippeltek, ami azonban nem valószínű, mert utána máshol minden más esetben gond nélkül le tudta zárni az autót a sofőr.

- Az enyém akkor szokta ezt csinálni, amikor merül az elem - jegyezte meg egy ötletelő, aki egyből választ is kapott feltevésére:

Részben igazad van! Viszont annak minimális az esélye, hogy két autó tulajdonosa pont akkor találkozik, mikor mindkettő esetében merül az elem.

Egy autószerelő szerint a mai modern autók esetében sajnos az esetek többségében rendkívül sebezhető a nyitás és a zárás is, régen ugyanis némi ismeret is kellett hozzá, most már elég feltörni a wifi-n keresztül.

Néhányan pedig olyan esetről számoltak be, amikor a közelben parkoló autóban ülő laptopos férfi lehetett a ludas, aki mikor meglátták, sietősen távozott a helyszínről. Úgy tudjuk, hogy a fent említett esetet a rendőrségnek egyelőre nem jelentették, viszont az elmeséltek alapján lehet, hogy ideje ismét visszatérni arra a jó szokásra, mely szerint a sofőr körbejárja az autót, ellenőrizve az ajtókat, hogy mindegyik rendben be van-e zárva.