Eddig jutott a kocsival a pancser autótolvaj, aki végül egy marék apróval poroszkált haza

Túl sok akciófilmet nézet a pancser tolvaj. Karancskeszi utcáit rótta az a 26 éves férfi, aki gondolt egyet és felcsapott alkalmi autótolvajnak. Az utcán parkoló öreg Opel kombi ablakát betörve jutott be az utastérbe. Úgy gondolta, ha a gyújtáskapcsoló kábeleit kiszaggatja, és összeköti a műszerfal alatti drótokat, máris száguldozhat a település utcáin.

Kivágták a biztonsági övet a lopott autóból a tolvaj, és így akarták elvontatni a zsákmányt Fotó: police.hu

Az akció nem vezetett sikerre, de nem tántorította el a tettétől az elszánt fiatalembert. Telefonos segítséget kért rokonától, azt hazudva neki, hogy vett egy autót, ami lerobbant. Sógora a segítségére sietett, hogy akkor elvontatják a frissen szerzett zsákmányt. Újabb probléma lépett fel a már többször is módosított tervben. Vontatókötelük sem volt. Sebaj a biztonsági övet kivágták, és szükségmegoldásként azt akarták alkalmazni a művelethez. Összekötötték a biztonsági övvel a két autót, és vontatással is megkísérelték a beindítását. Sikertelenül, csak a szomszéd utcáig jutottak. Az eddig kitartó tolvaj nyugtázta, hogy az autólopás kudarcot vallott. De, hogy mégsem menjen haza üres kézzel, a kombiban talált aprópénzzel távozott a helyszínről.

A rendőrök hamar azonosították a 26 éves elkövetőt, és a lakásán el is fogták. A kihallgatás során különös indokkal magyarázta tettét:

„Csak menni akartam az autóval egy keményet"

A férfinek borsos árat kell fizetnie a hirtelen jött ötletért, amit komédiába illő módon igazi pancserként valósított meg.