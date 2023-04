Pofátlan: szerelőnek adta ki magát, így lovasította meg az autót

Ilyen van?! - Megdöbbentő történetről számolt be egy budapesti férfi a Borsnak. A férfi céges autója néhány héttel ezelőtt elromlott, így testvérével együtt szerelőt keresett. Pechjére sikerült egy olyan férfit választania a Facebookról, aki már tucatnyi embert átvert. Szerelőnek hazudta magát, előleget kért, majd felszívódott. Az autót az ország másik felén, bizarr körülmények között találták meg...

Itt adták át a csalónak az autót. Fotó: Google Maps

Tönkrement a céges autó

Körülbelül két héttel ezelőtt tönkrement a céges teherautónk váltója

- kezdte lapunknak a károsult. "Mivel napi szinten szállítjuk vele az árut, nagy szükségünk van az autóra. Éppen ezért minél hamarabb meg akartuk szereltetni. A testvérem Facebookon egy szerelőknek fenntartott csoportba írt egy posztot, hogy keresnénk az autónkhoz váltót és hozzá szakembert, aki be is szereli. Ekkor jelentkezett István, aki tökéletesen eladta magát nekünk..."

Átadták az autót és az előleget is

István elhitette a testvérpárral, hogy ő egy tapasztalt szakember, akire nyugodt szívvel bízhatják a szeretett autójukat, hiszen az jó kezekben lesz.

István a 19. kerületi Vas Gereben utcába hívta a testvéremet, ahol ő átadta neki az autót az utcán

- folytatta az autó tulajdonosa. "Azért nem volt furcsa neki akkor még a szituáció, mert ebben az utcában egymás mellett vannak a szervizműhelyek, így nem gondolt semmi rosszra. A csaló kért tőlünk 100 ezer forint előleget is, amit a testvérem szintén átadott neki. "

A férfi azt mondta, hogy most nem tudnak beállni az autóval az udvarra, tegye csak le az utcán és ha kész van, majd szól és el lehet vinni. Ám hiába várták a hívást...

Hetekig hitegette őket a csaló

"Mindig volt valamilyen magyarázata... - meséli a becsapott férfi. "Mondta, hogy nem sikerült beszereznie az alkatrészeket, nem tud elkészülni vele. Aztán két hét letelte után már kezdtünk türelmetlenkedni, hiszen szükségünk volt az autóra. Beszéltünk vele, azt mondta, hogy majd az ünnepek után mehetünk érte. A testvérem el is ment, de se az embert, se az autót nem találta..."

Bíztak a szerelőben, ő azonban eltűnt a furgonnal. Fotó: olvasói

Nyílt titok az utcában, hogy a férfi csaló

Nem hagyták annyiban a dolgot, így amikor a testvére elment a helyszínre, ahol átadta a kocsit, érdeklődött a többi műhelyben a "szerelő" felől.

"Bárkit kérdezett meg, mindenki ismerte ezt az embert. Csakhogy nem szerelőként! Azt mondták, hogy többen mentek már be hozzájuk hasonló panasszal. Kiderült, hogy még csak nem is szerelő és több ember kocsiját lovasította már meg. Sikerült beszélnünk István családjával is, sajnos ők is igazolták a történeteket. Őket is meglopta ez a férfi."

Az ország másik feléből került elő az autó

Feladtak egy hirdetést Facebookon, hogy keresik az ellopott autójukat. Megdöbbenésükre rengetegen jelentkeztek.

"Rengetegen írtak nekünk. Leginkább olyan emberek, akiket szintén átvert István. Aztán meglepetésünkre jelentkezett egy ember, aki azt állította, hogy nála van az autónk... Az idegen elmondta, hogy Zala megyében van, Istvántól vette az autót. Azt mondta neki István, hogy nagy szüksége van a pénzre, ezért akarja sürgősen eladni. Gondolom, jó árat ajánlott neki, így megtörtént az átadás. A testvérem már oda utazott, de nem nyúltak az autóhoz, mert várják a rendőrséget."

A "szerelő" üzent a tulajdonosnak

Megdöbbentő, de a magát szerelőnek kiadó férfi is nyomon követte az autó keresését, jelentkezett is a családnál.

"István üzent nekünk egy kamu profilról. Azt írta, hogy ő nem lopta el az autót, nem fordult meg ilyen a fejében. Csak tönkretett valamit a motorban, ami miatt nem mert szólni, mert félt tőlünk. Hallotta, hogy keressük az autót és nem mert jelentkezni, megijedt. Természetesen megtettük a feljelentést ellene...."

Megkérdeztük a rendőrséget, megindították-e a nyomozást, van-e már gyanúsított az ügyben. "Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. Kerületi Rendőrkapitányság sikkasztás bűntett gyanúja miatt – a sértett feljelentése alapján – rendelt el nyomozást 2023. április 11-én. Válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt. A folyamatban lévő nyomozás érdekében bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban" - írta válaszul a BRFK.