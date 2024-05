Szentkirályi Alexandra: 15 ezer ember kedvezménye került veszélybe Karácsony miatt

Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt Karácsony Gergely újabb kamuját leplezte le: ezúttal azt, amelyet a BKK és a BKV dolgozóinak ígért, ám mégsem valósította meg. Minderről videós Facebook-posztban számolt be:

Karácsony megint hazudott!

Ahhoz, hogy a BKK-BKV dolgozói is részesülhessenek kedvezményes vállalati országbérletben Karácsony Gergelynek annyi dolga lett volna, hogy egy törvénymódosítást és egy BudapestGO applikációfejlesztést szorgalmaz. Ezt a munkát persze nem volt hajlandó elvégezni. Emiatt 15 ezer ember kedvezményes vállalati országbérlete került veszélybe. A mai standolás után rengeteg Budapestet érintő fejlesztésről egyeztettünk Lázár Jánossal és megállapodtunk abban, hogy a BKK-BKV csoport 15 ezer dolgozója is megkaphassa a kedvezményes vállalati országbérletet, a MÁV-Volán dolgozókhoz hasonlóan. Ezért is kell változás Budapesten! – tudatta bejegyzésében.