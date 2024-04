Valóságos csoda: 40 év után talált egymásra a két barátnő, Marika és Magdi

Marika nagyjából fél évvel ezelőtt talált meg egy rég elfeledett dobozt, amiben megtalálta egykori barátnője Magdi fényképét. A nő bevallása szerint az évek során sokat gondolt a lányra, ám ezen a napon olyan erővel rohanták meg az emlékek, hogy azonnal eldöntötte, ha kell tűvé teszi az egész országot, de megtalálja barátnőjét.

Annak idején így nézett ki Magdi Fotó: olvasói

Marika szerint Magdi egyik napról a másikra tűnt el az iskolából és semmit nem hagyott hátra csak egy neki szóló levelet, amit a tanárok azonnal elkoboztak. Marika 40 éve siratja, hogy nem kérte vissza a levelet, hiszen ez volt az egyetlen esélye. Ám a modern kor vívmányainak hála, újabb esélyt kapott, így a két lány csodálatos módon újra egymásra talált. Marika a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, melyben rég nem látott barátnőjét kereste, és szinte azonnal rámosolygott a szerencse.

Magdi napjainkban Fotó:olvasói

Több üzenetet is kaptam és az egyikben volt egy konkrét cím is

— kezd bele a szövevényes történetbe Marika, aki azonnal tollat ragadott és leírta, amit már oly régen magában tart: "az én hibámból szakadt meg a kapcsolatunk, de bízom benne, hogy jóvá tehetem és te is örömmel vennéd fel velem a kapcsolatot." Marika hetekig várta a választ, de az csak nem jött, így szinte már lemondott róla, amikor egyik nap e-mailt kapott Magditól.

— Épp a buszmegállóban álltam, és elsőnek fel sem fogtam, hogy ő írt. Egy pillanatra megállt bennem az ütő, amikor ráeszméltem ki írt. Még aznap este beszéltünk egymással videohívásban — lelkendezik Marika, aki borzasztóan örül, hogy sikerült megtalálnia barátnőjét, aki szintén repes az örömtől. Mikor Magdi meglátta a levelet, azt hitte, hogy rossz helyre dobták be, aztán rájött, hogy itt nem félreértésről van szó.

Marika nagyon boldog, hogy rátalált hajdani barátnőjére Fotó: olvasói

Mikor kinyitottam a levelet és olvasni kezdtem, azonnal sírva fakadtam. Rendkívüli érzés az, hogy van valaki, aki 40 év távlatából is gondol rám

— idézi fel érzéseit Magdi, aki azonnal számítógép elé ült és e-mailben válaszolt az üzenetre, majd nem sokkal később már videohívásban csacsogtak egymással úgy, mint annak idején. A két 55 éves nő beszélgetett egymással múltról és jelenről, így összeállt a kép: Magdi nevelőotthonban élt, ám édesapja magához vette és hazavitte 1983-ban Zalaegerszegre, ahol beíratta a Báthory István Szakmunkásképző Iskolába. Magdi itt kötött életre szóló barátságot Marikával, ám annyira nem érezte jól magát édesapjával, hogy egyik nap úgy döntött, Pestre szökik a nagymamájához. A szökés napján egy levelet hagyott hátra barátnőjének, amit a tanárok elkoboztak tőle, hisz hivatalból kötelességük volt tudni, mi történt a lánnyal. Marika a borítékot sosem kapta vissza, így nem tudta felvenni Magdival a kapcsolatot.

— Nem is emlékeztem rá, hogy levelet írtam, de most hálás vagyok fiatalkori önmagamnak. Marika nagyon kedves. Meg is hívott magához, amit örömmel elfogadtam — lelkendezik Magdi, aki kamaszkori barátnőjével a mielőbbi viszontlátás reményében bízik. A nagy találkozás alkalmával Marika és Magdi felkeresik majd a régi iskolájukat és azokat a helyeket, ahol kamaszként beszélgettek.