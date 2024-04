„Csak az emlékek maradtak” - egy konténerben lakik az árván maradt magyar testvérpár

Nagypéntek reggel érkezett meg a Kovászna megyei Vargyas-szorosban fekvő szülői házhoz Vásárhelyi Jób Barna. A 23 éves székelyföldi fiatalembernek ahhoz is alig volt ereje, hogy kiszálljon az autójából. Azt látta ugyanis, hogy a szülői ház, ahol egész életét töltötte, lángokban áll - számolt be róla a Székelyhon portál.

Vásárhelyi Jób Barna a teljesen leégett, székelyföldi szülői ház romjai előtt Fotó: Facebook

Égett a ház és én alig bírtam kiszállni a kocsiból, hogy odamenjek a testvéremhez, aki már itt állt. Minden elégett a falak között. Nem maradtak csak a vasak és az emlékek…



- mondta elcsukló hangon a Facebookra feltöltött videóban Barna, aki születése óta a lángok martalékává vált házban élt öccsével, a 17 éves Balázzsal.

A testvéreket már számtalanszor próbára tette az élet: gyerekkorukban nem járhattak iskolába, mert rengeteget kellett a szülői ház körül dolgozniuk, mindemellett pedig alkoholproblémákkal küzdő és erőszakos apjuk az édesanyjuk halála után mostohát hozott a házhoz.

A legelszomorítóbb az egészben, hogy az öcsémmel együtt a mi életünkben nem volt olyan szereplő, aki ránk figyeljen. Akkoriban úgy gondoltuk, hogy elég mostoha hozzánk ez az élet

- emlékezett vissza gyerekkorára Barna az egykori szülői ház hamvai között, egy rozsdás hordón ülve.

Végül Barna 16 évesen úgy döntött, hogy mezítláb és szinte pőrén elmenekül otthonról, miután apja részegen rátámadt. A székelyföldi fiatalember ekkor kezébe vette a sorsát: külföldön kezdett dolgozni, majd onnan visszatérve Székelyföldre beiratkozott egy esti iskolába. Apjával is kibékült annak halála előtt, majd gyámságba vette öccsét, Balázst, akit taníttatott és akiből hamarosan állatorvos lesz. Barna jelenleg veszélyes fák kivágásával foglalkozik, de emellett tagja a szentegyházi hegyimentő-csapatnak is. A Vásárhelyi-testvérek együtt éltek a Vargyas-szorosban található házikóban, amely most porig égett, így az élet most újabb akadályt állított a már eddig is sokat szenvedő árvák elé.

Mindenünk odaveszett, amiért eddig keményen dolgoztunk, és ami az otthonunkat jelentette… Az anyagi veszteség és az újrakezdés nehézségei áthidalhatatlanok egyedül, így minden egyes segítség sokat jelent számunkra.

– írja Barna a Facebookon.

Ennyi maradt a Vargyas-szorosban fekvő házikóból, ahol a 23 éves Barna élt 17 éves öccsével, Balázzsal Fotó: Facebook

A testvérpár a tűz óta egy konténerben lakik, amit egy helyi vállalkozótól kaptak, aki most is segíti őket. A környékről is sokan siettek a segítségükre: a tűz után maradt romokat közösségi összefogással sikerült egy nap alatt eltakarítaniuk, de a neheze most következik: a Vásárhelyi-testvéreknek a múlt romjain kell ismét jövőt építeniük!