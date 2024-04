„Sose add fel, akármilyen nehéz" – Tehetségkutatóba vágyik Adrián, aki így segít most beteg édesanyjának

Az egész internet a 19 éves Ignácz Adriánért szurkol, aki a rapzene segítségével szeretne kitörni a mélyszegénységből. A fiatal álma, hogy befusson a zeneiparban. Jelenleg egyedül tartja el beteg édesanyját, éjszakai műszakban dolgozva. Adrián Freestyle műfajban alkot, azaz mindig abban a pillanatban találja ki a szöveget és a rímeket, amikor bekapcsolja a zenei alapot.

Adrián számára nagyon fontos az édesanyja, akit segíteni próbál Fotó: Ripost

„Sikerülni fog, van tehetsége hozzá és jó a hozzáállása"

Már több mint 54 ezren látták azt a videót, amiben Adrián elmeséli a történetét. A 19 éves fiú helyzete nagyon nehéz, egyedül tartja el a családot és édesanyjának próbál segíteni, aki nagyon beteg. Egyetlen kitörési lehetőséget a szegénységből a rapzenében látja, amihez van is érzéke és tehetsége.

Jó fej vagy, fel a fejjel, veled vagyunk! Sikerülni fog, ne add fel, akármilyen nehéz is

– írták a kommentelők Adrián videója alá. A hozzászólók szerint a fiatalnak van esélye a hírnévre.

– Hallottam már élőben, gyorsan pörög a nyelve és ehhez gyorsan kell gondolkozni is! Minden kezdet nehéz és hiába vagy jó, ha nincs neved!

Kitartás és soha ne add fel! – szólt hozzá valaki, aki saját maga is megtapasztalta Adrián tehetségét.

Szuper vagy, csak így tovább és meglesz a gyümölcse. Hajrá, hajrá, az ilyeneknek kell befutni

– biztatták a kommentelők.

– Ki lehet törni, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Ha akarod megkapod, ha nem, akkor nem is akartad valójában – írták a hozzászólók, akik között többen is jelentkeztek, hogy szívesen segítenének neki. Van, aki még ingyenes stúdiómunkát is felajánlott Ignácz Adriánnak kommentben.

Adrián nehéz körülmények között él családjával, amiből szeretne kitörni Fotó: Ripost

Tehetségkutatóban mutatná meg Adrián a tudását

A 19 éves Adrián nagyon tehetséges, de jelenleg még csak a TikTok csatornáján szokott élő adásban rappelni. Azokat azonban sokan hallgatják. A sorsnak köszönhetően egy ilyen adásában felfigyelt tehetségére az egyik kereskedelmi csatorna munkatársa is.

Hallott engem rappelni és ajánlotta, hogy induljak el egy náluk futó tehetségkutatóban. Ő be is nevezett engem, küldenem kellett hanganyagot és már túl is jutottam az első válogatáson. Remélem, hogy folytatódik ez az út és megmutathatom a tehetségemet a világnak

– mesélte Adrián a Borsnak, ki bizakodó és pozitívan néz a jövőbe. Reméli, hogy ebben a műsorban megismerik majd és sikerül kitörnie a mélyszegénységből. A 19 éves fiatal azt kéri az emberektől, hogy a jót lássák benne és azt, hogy ő próbálkozik.

Ignácz Adrián úgy érzi, most rajta a sor, hogy helytálljon és a családért dolgozzon, mióta édesanyja beteg lett. Az eddig raktári munkákat vállaló fiatal éjszakai műszakban dolgozik a helyi postán, hogy anyagilag segítse a családot és közben mindenben támogatni próbálja beteg édesanyját.

– Az az álmom, hogy egyszer ebből tartsam el anyát és a családot. Hogy ebből tehessek kenyeret az asztalra – zárta gondolatait Adrián a Borsnak adott interjújában.