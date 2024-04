G.w.M minden bulin kockáztatja az egészségét: bevallotta, orvosi utasítás ellenére jár fellépni

A népszerű és még mindig szemtelenül fiatal rappert 2023 decemberében érte utol egy súlyos egészségügyi probléma, ami miatt hosszas kórházi kezelésre szorult. G.w.M belső fülében leállt az egyensúlyért felelős szerv, ezért folyamatos egyensúlyzavarral, szédüléssel, hányingerrel küzdött, ezért is kellett lemondani a koncertjeit. A rapper számára azóta is érvényben van az orvosi tiltás, hiszen az előírt egy teljes év pihenésből egyelőre még fél év sem telt el. Márk ennek ellenére már egy ideje visszatért a színpadra, sőt már a teljes erőbedobást tervezgeti. A rapper erről is beszélt a Beköltözve Hajdú Péterhez soron következő adásának felvételén.

G.w.M Hajdú Péternél vendégeskedett Fotó: YouTube/Frizbi TV

„Ez, amúgy szigorúan tilos...”

– Nagyon óvatosan tudok csak visszatérni. Újra jelentkezhet ez a betegség és félek is ettől. Ennek az egésznek lehet forrása a stressz. De egyébként azt mondták, hogy van olyan, hogy ez csak úgy jön. Idegi alapon volt ez a dolog, de nem lehet belőni.

Annyi, hogy ez nagyon ritka, de nekem lett és kész

– kezdte a Frizbi TV stúdiójában G.w.M, aki a jelek szerint nem igazán hallgat az őt türelemre intő orvosra. – Havonta kettő, három bulit azért be merek vállalni, de ez amúgy szigorúan tilos lenne. A doki mondta, hogy egy évig ne menjek. De én nem tudok nem menni. Vágyok a közönségemre, szeretek velük lenni. Szóval egy picikét csalok. Azt gondolom, hogy lassan elrajtolhatok nyugodtan – vélekedik a YouTube-on péntek este 19:00-tól látható műsorban a rapper, aki elárulta, az utóbbi hetekben sikerült elég sokat fogynia.

G.w.M húsz kilót hízott a szteroidoktól

– A sport az mehet. Most szeretnék elkezdeni a tesóimmal kicsit bunyózni, edzegetni, de nem valami szigorú diéta mellett. Csak, hogy kicsit mozogjak. Egyébként volt most egy diétám, ami nem nagyon látszik, de én látom magamon, hiszen a kórház alatt húsz kilót híztam a szteroidkúrától.

Szerintem tíz kiló már lement

– fogalmazott Varga Márk, akinek gyógyszert már nem kell szednie, ami szintén arra utal, hogy ha lassan is, de tényleg halad a teljes gyógyulás felé.