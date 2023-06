Hazaköltözött New Yorkból a nógrádi TikTok-sztár: „Úgy érzem, az Úr hazavezérelt”

Jecsmenik Arnold neve már sokak számára ismerős lehet: a fiatal tehetség, amióta először gitárt vett a kezébe, lenyűgöz mindenkit a színpadon. A legtöbben talán a TV2 korábbi tehetségkutatójából, a Star Academy-ből ismerhetik a salgótarjáni fiatalt, aki éveken át New Yorkban élt és alkotott. A zenélés mellett egy új szerelem is rátalált: borbélyként dolgozott a Nagy Almában és tervei között szerepelt, hogy hazatér és Budapesten nyit saját szalont. Ahogy azt korábban mi is megírtuk, a roma fiatalember számára nincs lehetetlen, így nem meglepő, hogy ezt a tervét is véghez vitte: csütörtök óta a a Szondi utcában várja vendégeit a TikTok-on is aktív Arnold.

Arnold évek után úgy döntött, hogy hazajön a Nagy Almából. / Fotó: beküldött fotó

„Úgy érzem, az Úr hazavezérelt”

Arnold miután családjával Amerikába költözött éveken át ingázott Magyarország és Amerika között, majd érettségit szerzett. Itthon és kint is járt középiskolába, ezután pedig elvégezte a borbély képzést, aminek a jelenlegi munkáját köszönheti.

– Azt szoktam mondani, hogyha megkérdezik, hogy énekes vagyok-e vagy borbély, hogy a fodrászat a szakmám, a zene pedig az életem - mesélte korábban a Borsnak Arnold. A 26 éves fiatal bár szeretett New Yorkban élni, honvágya nem csitult. Ahogy korábban nyilatkozta nekünk: Szereti Amerikát, de sosem tudott teljesen azonosulni vele. Mindig is nagyon kötődött Magyarországhoz, folyamatos honvágya volt, így tervezte, hogy hazaköltözik. Mint kiderült, Arnold lassan két hónapja itthon van és nagyon jól érzi magát. Csütörtökön pedig megnyitotta itthoni saját borbély szalonját is, az A-Jay Salon Budapestet, pont ahogy tervezte.

– Úgy érzem, az Úr hazavezérelt, itthon lesz az én utam. Nagyon sok mindenről lemaradtam és szépen lassan pótolgatom. Jó volt újra látni nagymamámat és a rokonokat – mesélt a hazatérésről Arnold.

Arnold hazatért New Yorkból, hogy itthon is szerencsét próbáljon. / Fotó: Olvasói fotó

Szeretné ha az ő szalonja lenne majd a leghíresebb

Megnyitottam saját szalonomat. Sok meló volt vele, de végre kész, nagyon boldog vagyok. Szeretném, hogyha az én szalonom lenne, majd a későbbiekben az egyik leghíresebb szalon, szeretnek sok-sok elégedett vendéget

– nyilatkozta a TikTokker, aki biztosította a Borsot róla, hogy a zenét sem felejtette el, de most más örömteli dolgok vették át a főszerepet az életében.

Szépen lassan készülgetnek a zenék is, de most elsősorban a szalon a legfontosabb, és alig várjuk már a kisfiunkat is, aki szeptemberben érkezik

– mesélte boldogan Arnold, a leendő apuka.