Ritka kór támadta meg a tündéri kislányt: összesen négyen szenvednek benne az egész világon

Olyan ritka betegséggel küzd egy kislány, hogy noha édesanyja kedveskedve úgy szokta szólítani, hogy "egy a millióból", valójában nyugodtan mondhatna milliárdot is, jelenleg ugyanis mindössze négy ember küzd ugyanezzel a kórral. Mindez sajnos azt jelenti, hogy sem igazi szakirodalma nincs a betegségnek, sem rendelkezésre álló gyógymód, sőt, a legtöbb doki nem is tudja teljesen pontosan, mivel áll szemben. A kilátások pedig nem túl jók, szülei mégis mindent megtesznek az ötéves gyermekért. Az Észak-Írországban, Ballyclare-ben élő Faith tolószéket használ, emellett sem a veséje, sem a húgyhólyagja nem működik megfelelően, emellett bőrbetegséggel is küzd . Sajnos azonban mivel a dokik teljesen a sötétben tapogatóznak, azt sem tudják megmondani, hogy rendkívül ritka genetikai betegsége a későbbieken milyen hatással lesz rá. Csak sejthető, hogy romlani fog az állapota, de hogy hogyan, az rejtély.

Faith életvidám kislány, sajnos rendkívül súlyos és ritka betegséggel Fotó: GoFundMe

Faith koraszülöttként, egy lyukkal a szívében és agyvérzéssel jött a világra. Az orvosok kitartásának köszönhetően azonban születése után egy hónappal szülei hazavihették. Még így is korábban, mintha időben érkezik. Eleinte úgy tűnt, minden rendben van vele, egészséges volt, 18 hónapos korára azonban elkezdett lemaradni a fejlődésben a kortársaihoz képest. Az orvosok eleinte cerebrális parézisre tippeltek, ám ezt a lehetőséget végül elvetették. Ezt követően jött szóba a rák, miután észrevettek egy gyanús duzzanatot. Kiderült: nem tumorról van szó. Amikor végül kiderült, hogy egy olyan genetikai betegség okozza a bajokat, amiben az egész világon még féltucatnyian sem szenvednek, a szülők egy cseppet sem nyugodhattak meg.