Pucéran és részegen bolyongott az EasyJet pilótája a luxusszállodában, megkapta a büntetését

A botrányos jelenetnek egy Zöld-foki köztársaságban található luxusszállodában lehettek szemtanúi a vendégek. Az EasyJet egyik pilótája ugyanis részeges meztelenre vetkőzött, majd így botorkált a szállodában a hajnali órákban. Az eset másfél nappal azelőtt történt, hogy egy londoni járatot vezetett volna.

A légitársaság persze nem hagyta következmények nélkül a történteket: a pilótát felfüggesztették. A férfi augusztus 5-én döntött úgy egy átivott éjszaka után, hogy teljesen pucéran jelenik meg a recepción, majd a konditermet és a wellness részleget is megcélozta a Melia Dunas Beach Resort & Spa-ban.

Nem volt rajta egyetlen szál ruha sem, és erősen érződött rajta az alkohol. Ha látták volna őt így viselkedni a repülés előtti napon, biztosan nem szállnak fel arra a gépre, amit ő vezetett volna

- mondta egy a légitársaságnál dolgozó névtelen forrás. Az augusztus 6-án induló járatot természetesen nem a pucér pilóta vezette, mást jelöltek ki a repülés végrehajtására. Az EasyJet szóvivője elmondta, hogy a szabályzatnak megfelelően jártak el, és azonnal felfüggesztették a pilótát és elindították a vizsgálatokat. „Az utasok és a személyzet biztonsága számunkra a legfontosabb” - nyilatkozta a szóvivő a BBC-nek.