Fegyveres rendőrök vonultak ki reggel a Lidlhöz - le kellett zárni az üzletet

A Lidl igen nagy népszerűségnek örvendő áruházlánc, alacsony árai és jó minőségű termékei miatt pedig sokan lettek az évek alatt hűséges vásárlóit. Magyarországon is nagyon sokan járnak ide bevásárolni, de így van ez szerte Európában. Tegnap reggel azonban szörnyűség rázta meg a dolgozókat. Amikor ugyanis az egyik németországi üzletben nyitás előtt megérkeztek a reggeli műszakosok, elkezdték feltölteni a polcokat. Amikor az árufeltöltők csomagolni kezték a gyümölcsöket, olyan termékeket is találtak, amelyeket nem rendeltek be. Nagy megdöbbenésükre rengeteg kokain lapult a gyümölcsös ládákban, emiatt azonnal riasztaniuk kellett a rendőrséget. Fegyveresek érkeztek és törtek be az áruházba, ezzel egy időben pedig az üzletet lezárták. Ezen a napon Németországban több Lidlből is érkezett bejelentés, miszerint kokaint találtak. A rendőrség nyomoz, és próbálnak rájönni, hogy honnan származhat a kábítószer – írja a Metropol.