Hajtóvadászatot indított a rendőrség, kirabolták a Lidlt

Honnan indul az öreg Fiatok utáni rajongásuk? Ezt kérdezték egymástól a milánói rendőrség tanácstalan nyomozói, amikor arról kaptak hírt, hogy a várostól 15 kilométerre található Lidl vevőkkel tömött áruházát sniccerekkel és szecskavágókkal felfegyverkezett fiatalok rabolták ki. A pénztárost fenyegették és viszonylag hamar dűlőre is jutottak vele. A pénzt megkapták és már futottak is.

A fivérek lebukását okozó kamerafelvétel. Rajta a 12. lopott Panda Fotó: POLIZIA DI STATO

Egyetlen nyomot hagytak maguk után, azt is a parkolóban: egy kopottas, első generációs, már rég nem gyártott Fiat Pandát. Azzal jöttek és azzal távoztak is, rajta volt a kamerák felvételein. A körözési listából kiderült: a kocsi lopott, aznap kötötték el. Öreg, a 80-as években gyártott példány volt, 602 köbcentije nem áldotta meg gyorsasággal a rozsdálló kasztnit, egyetlen előnye az, hogy rengeteg fut belőle még manapság is Olaszországban. Így könnyű vele eltűnni.

Egy Milánóhoz közeli Lidl volt az első áldozatuk Fotó: Pexels ( Illusztráció)

A Lidl után újabb Pandák tűntek el és mindannyiszor még aznap kis is raboltak egy- egy üzletet. A Lidl-ben szerzett zsákmányt tíz nap alatt felélték, ekkor újabb kocsit loptak és ismét sniccerel léptek a kasszához. Mindezt még tízszer ismételték meg: a következő tíz rabláshoz is pontosan tíz Pandát loptak el. A testvérek végül szintén a kameráknak köszönhetik lebukásukat, egyikük arcát felismerte a képen egy nyomozó. A trükk mindig ugyanaz volt: a lopott autóval leparkoltak valahol, ott pedig átszálltak a BMW-jükbe, ami az idősebb testvér nevére volt írva. A 9 éve történt rablásokat azért elevenítették fel a kommentekben, mert kiderült: a gúnyosan csak Panda banda néven emlegetett, most már harmincas évei végén járó G. és M. nemrég, kedvezménnyel szabadult a börtönből. A kommentet jegyző nő szerint már nem kell tartani tőlük, mert pártfogói felügyelet alatt állnak.

Rekordjukat azóta sem döntötte meg senki, tegyük hozzá, szerencsére: 18 nap alatt 12 rablás, ez volt a mérlegük.