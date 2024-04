Durván bekeményít a Lidl - ennyit kell fizetni a parkolásért

Fontos változásokat jelentett be a Lidl, amellyel a potyázókkal szemben kíván fellépni. Az első óra továbbra is ingyenes lesz, a második parkolási órától kezdve azonban már 1500 forintot kell fizetni. Ha pedig megkezdjük a harmadik órát is, akkor 15 ezer forintos napi díjat fog felszámolni. Erre azért volt szükség, mert az áruház szerint sokan nem vásárlási célok miatt parkolnak, hanem meg szeretnék úszni a fizetős parkoltatást. Ezzel azonban elveszik a helyet a vásárlóktól - írja a Budapestkörnyéke.

Ez a változás a II. kerületi Lidlt érinti, amely a Csalogány utcában található.