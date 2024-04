"Csendre és nyugalomra van szükségünk" - Szívszaggató posztban búcsúzott családja a ráckeresztúri repülőbaleset pilótájától

Mint arról a Bors is írt, nemcsak a repülés szerelmeseit, hanem az egész országot megrázta az a hétvégi horrorbaleset, ami Ráckeresztúron történt szombaton (április 13.). Ismeretes, egy pilóta és utasa egy kétüléses kisgéppel szállt fel aznap, és vélhetően egy műrepülős figurát próbáltak, amikor valami szörnyűség történt: a gép végül iszonyatos sebességgel a város határában fekvő szántóföldbe csapódott.

Józsefnek és 19 éves utasának esélye sem volt túlélni a horrorbalesetet Fotó: Metropol

A gépet vezető 60 éves dr. M. József és 19 éves utasa azonnal meghaltak, esélyük sem volt a túlélésre: a földet éréskor azonnal életüket vesztették, a gépet is több darabban találták meg. Azóta az egész repülőstársadalom gyászba borult, ugyanis M. József nem csupán mindenki által nagyra tartott pilóta, de köztiszteletben álló egyetemi tanár és cégvezér is volt: az egyetemen docensként oktatott, emellett a saját cégeit és egy állami energetikai vállalatot is irányított.

Azóta a férfit rengetegen gyászolják, többen még mindig sokkos állapotban vannak a baleset után:

- Nem hiszem el, hogy Józsi elment, döbbenten fogadtam a hírt, hogy ő volt a baleset áldozata. Jó pilóta és jó ember volt, imádta a repülést, és annak minden formáját

- mondta a férfi egyik ismerőse, aki azt is elárulta, hogy szeretne elmenni a férfi temetésére is.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Józsefet mikor helyezik végső nyugalomra, élettársa és kisfia édesanyja szívszorító posztban búcsúzott imádott társától.

Itt azt is elmondta, hogy a temetés részleteiről később ad majd tájékoztatást a barátoknak:

- Szomorú szívvel értesítelek Benneteket, hogy szeretett Társam, Petikém Édesapja: Dr. M. József szombat délelőtt repülőgép szerencsétlenségben, hirtelen elhunyt

- írta szívszaggató búcsúszavait felesége.

- Ebben a nehéz helyzetben csendre és nyugalomra van a családnak szüksége. Kérem, ezt tartsátok tiszteletben!

- írta.