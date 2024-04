Új fejlemény a ráckeresztúri repülőbalesetben: ezért csapódhatott földbe a vezérigazgató gépe

Az egész országot sokkolta az a szörnyű baleset, ami szombaton (április 13.) történt Ráckeresztúr határában: ismeretes, a kétüléses kisgép egy szántóföldre zuhant le, A pilótának és utasának esélye sem volt a túlélésre: a gép darabokra tört, a két ember pedig azonnal meghalt. Mint lapunk is megírta, a gépet a volt szingapúri konzul és egyben tehetős vállalatigazgató, Dr. M. József vezette: a többdiplomás férfi egy állami energetikai cég elnöke és vezérigazgatója volt, miközben saját cégeit is vezette, mi több, még egyetemi oktatóként is munkálkodott.

A gép nagy sebességgel csapódhatott a földbe, két utasának esélye sem volt Fotó: Metropol

Hobbija azonban a sport és a repülés volt, saját bevallása szerint is rajongott mindenért, ami a repüléssel kapcsolatos.

Gyerekkorom óta rajongok a repülésért, annak minden formájáért. Szeretem a régi közlekedési eszközöket, az oldtimereket, földön, vízen, levegőben

- írta saját magáról a honlapján.

A repülésben jártas szakemberekkel és pilótákkal is jó viszonyt ápolt, köztük Besenyei Péter műrepülő bajnokkal is. A tragikus balesetet szenvedett gép is Besenyi tulajdonában állt pár évvel ezelőttig, tőle vette meg később József.

A Ráckeresztúr és Martonvásár közelében élők azt is elmondták, hogy sokszor látták a térségben repülni a férfit, gyakran hajtott végre műrepülő figurákat is.

Hétvégente mindig láttuk erre, néztük is, miket csinál. Nagyon ügyes volt, látszott, hogy nagyon sokat repül és jól. Nem volt gyakorlatlan

- mesélte egy martonvásári férfi.

Információink szerint az sem volt ritkaság, hogy utasokat vitt, egy őt gyászoló férfi például oldalán azt írta: tavaly a most balesetező a géppel vitte fel őt egy műrepülésre, amivel felejthetetlen élményt szerzett neki.

Sokan így nem értik, hogyan történhetett a baleset, sokak szerint a gép nagy sebességgel csapódott a földbe, így nem kizárt, hogy egy különleges figura közben történt valami, míg többek szerint egy vezetékbe akadhatott bele.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy mi okozta József és 19 éves utasa halálát, a rendőrség szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.