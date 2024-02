Ez az olcsó zöldség segít leadni a plusz kilókat!

Nemcsak a fogyókúra alatt érdemes zellerszárat enni, de mindenképp hasznos támogatója lehet a diétának! Tele van vitaminnal és ásványi anyagokkal, így immunerősítő, emellett remek gyulladáscsökkentő, vízhajtó, ráadásul tisztítja a vesét és a májat.

Fotó: Pexels

Álmatlanságra is kiváló

Jelentős magnéziumtartalmának köszönhetően az egyik legjobb barátunk lesz stresszesebb időszakban. Fogyasszuk este, elalvás előtt, segít, hogy nyugodt éjszakánk legyen. Emellett jó hatással van a szívre és az érrendszerre, segít csökkenteni a vérnyomást.

A diétázók jó barátja

A zeller különösen népszerű a diétázók körében, ami nem csoda, tekintve, hogy kalória- és szénhidráttartalma nagyon alacsony, ugyanakkor rostokban gazdag zöldség. Hamar eltelít, és a jellegzetes ízének köszönhetően a zellerszár önmagában is tökéletes, egészséges rágcsa lehet két étkezés között.

Legjobb, ha nyersen esszük, gumója és szára is fogyasztható. Magjából és leveléből gyógytea is készíthető. Ha smoothie-t készítünk belőle, mixeljük össze almával vagy répával. Persze adhatjuk levesekhez vagy salátákhoz, meg is süthetjük vagy főzhetjük, de akár krémleves is készülhet belőle. A lehetőségeknek csak a képzelet szab határt!

Milyet válasszunk?

Vásárlás során érdemes megvizsgálni a leveleket, szárakat: ha nem tűnnek frissnek, valószínűleg a gumó sem az. Figyeljünk a megfelelő tárolásra, mert hamar megrothadhat. A száraz, hűvös helyeket kedveli. Ha nem áll rendelkezésre pince, ahol tárolhatjuk, de szeretnénk hosszan megőrizni a frissességét, tartsuk mélyhűtőben, hámozva, feldarabolva - tanácsolja a dietaesfitnesz.hu.