Fejest ugrott a sekély medencébe, most cikkünk nyomán összefogtak Tamásért

Beri Tamás élete egy hétvégi kiránduláson vett drámai fordulatot tavaly július 3-án. A felhőtlen szórakozásból egyik pillanatról a másikra lett tragédia. Tamás rosszul mérte fel a víz mélységét és fejest ugrott a bogácsi strand sekély medencéjébe. Az alig 60 centis vízben két csigolyája is eltört, és ez megváltoztatta a fiatalember életét. Azóta csak párjára, Lakatos Edinára számíthat, aki mindent megtesz azért, hogy szerelme felépüljön. Ő ápolja és annak ellenére, hogy az orvosok már teljesen lemondtak róla, mégis táplálja benne a reményt.

Edina bízik Tamás gyógyulásában. Magángyógytornász fogadott mellé, és apró lépésekkel ugyan, de haladnak a kitűzött cél felé Fotó: olvasói

Magángyógytornász fogadott mellé és apró lépésekkel ugyan, de haladnak a kitűzött cél felé. Nagy eredmény, hogy Tamás a két karját már fel tudja emelni, önállóan tudja tartani a fejét és már tud ülni a kerekesszékben. A nehéz időszak után szerencsére eljött az idő, amikor felcsillant egy parányi remény, hogy szerencsés fordulatot vegyen a család élete. Április 28-án Sopronba viszik Tamást öt napos rehabilitációra, de ezt Szikszón állapotfelmérés előzi meg, hogy meghatározzák, melyik kezelés számára a legeredményesebb.

Nagyon hálás vagyok az embereknek. Miután megjelent a Bors cikke, sokan mellénk álltak, tanácsokkal láttak el és támogatnak minket. Ennek köszönhetően van remény Tamás gyógyulására

-mondja bizakodóan Edina, aki hisz benne, hogy az erőfeszítések eredményesek lesznek. Most a 31 éves férfi segítség nélkül még felülni sem tud, ezért állandó felügyeletre szorul.

Az orvosok nem sok jóval biztattak, de én bízom benne, hogy sikerül olyan állapotba hozni Tamást a kezelésekkel, hogy tudjon magáról gondoskodni. Arról már csak álmodozni merek, hogy talán egyszer még lábra is állhat

-bizakodik Edina, aki annak ellenére kitartott volt párja mellett, hogy ő már új kapcsolatban élt. A fiatal nő sorsszerűnek érzi a helyzetet, és szerencsére szakszerűen el tudja látni Tamást, hiszen ápolónőként is dolgozott. A szakértelmére nagy szükség is van, mert Tamás nagyon rossz állapotban volt a baleset után: orrszondán keresztül táplálták és légmellet kapott. A helyzetet tovább súlyosbította egy kétoldali tüdőgyulladás és egy kórházi fertőzés. A külvilágról alig vett tudomást, teljesen befordult. Edina annak ellenére, hogy a baleset időpontjában már nem voltak együtt, kitartott mellette és azóta is ápolja, mindent megtesz párja gyógyulásáért. Putnoki otthonukba beszereztek minden szükséges eszközt a szakszerű ellátáshoz.

Azonban egyre nehezebb helyzetben vannak, mert szép lassan kezdik felélni az utolsó tartalékaikat. Ha Tamásnak sikerülne a kezelések hatására önállóan gondoskodnia magáról, akkor Edina vissza tudna menni dolgozni. Most csak az ápolási díjból és a fogyatékossági támogatásból kell megoldaniuk a mindennapjaikat és a beteg fiatalember gyógykezelését - utóbbihoz jótékony olvasóink is hozzájárultak, ez teszi most lehetővé a rehabilitációs programot.