„A legszebb ajándék ez lenne számomra" – rehabilitációra gyűjt a második emeletről kizuhanó Anita

Hihetetlen küzdelmeken van túl a 26 éves, vajdasági magyar lány, Páger Anita, aki öt éve zuhant ki egy épület második emeletéről. A sérülései következtében négy végtagja teljesen lebénult. Anita sokáig gyűjtött egy drága külföldi műtétre, amitől azt remélte, segít az állapotán. A fiatal lány az emberek segítségével össze is gyűjtötte a pénzt rá, Thaiföldön megműtötték. A műtét igazi eredményt azonban a rehabilitációval hozhat, amire még nincs meg a teljes összeg. 3 millió dínár, azaz közel 10 millió forint még hiányzik.

Anita nem adja fel a reményt, hogy újra önálló életet élhessen Fotó: Olvasói fotó

A rehabilitáció lenne számára a legszebb karácsonyi ajándék

A műtétre október elején sor is került, Páger Anita számára új időszámítás kezdődött: a műtét utáni élet. Igazán látványos eredményt azonban a műtét utáni rehabilitáció hozna számára, amit már el is kezdett, a teljes rehabilitációra viszont még nincs meg a szükséges összeg. A 16 millió dínáros összeg 16%-a még hiányzik, ami közel 10 millió forint. A baleset után kerekesszékbe kényszerült lány karácsonyi kívánsága most az, hogy a maradék összeg is összegyűljön számára, hogy a következő években megkaphassa a szükséges rehabilitációt.

– Az őssejtterápiának hála már most javulást tapasztalok a szenzoros rendszerben viszont ahhoz, hogy teljesen ki tudja fejteni a hatását, és beépüljön legalább fél év kell. Jelentős változásokat tapasztalok motorikus részen, amikor a stimulátor be van kapcsolva, sokkal nagyobb az állóképességem. Sikerült elérnünk azt, hogy minimális segítséggel képes legyek lépéseket megtenni – számolt be Anita a fejlődéséről.

Egyelőre még szükségem lesz a kerekesszékre és az asszisztenciára a közlekedéshez. A továbbiakban még rengeteg munka áll előttem, hogy tökéletesítsem a mozdulatokat, és sokkal önálóbbá válhassak. Jelenleg napi 4 órában végzem a gyakorlatokat itthoni környezetben, ahogy Bangkokban tanították nekem. A cél még mindig ugyanaz, az önálló, független élet

– hangsúlyozta a 26 éves fiatal, aki úgy érzi, Thaiföldön megpihent a lelke, a teste új erőre kapott, és most feltöltődve vág neki az itthoni kihívásoknak.

Anita a rehabilitációját kéri karácsonyi ajándéknak Fotó: Olvasói fotó

„Számomra a karácsony a jó hangulat, a melegség, a hó, a finom illatok, és az egység"

Anitáéknál egyébként minden évben családi és baráti körben zajlik a karácsony. A karácsonyi ebédre összegyűlik az egész rokonság, nagyszülők, unokatestvérek és testvérik ülik körbe az asztalt, este pedig Anita baráti társasága jön át hozzájuk.

Azt gondolom mi a ritka kivétel vagyunk mert nálunk nem szoktak ilyenkor nagy családi viták lenni. Néhány szemforgatást kivéve nagyon jó hangulatban szokott ez zajlani nálunk. Ilyenkor történik az ajándékozás is. Óriási szerencsém van mert nálunk minden ünnep így zajlik

– mesélt a karácsonyukról a vajdasági magyar lány.

– Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen családom van, és végtelenül hálás vagyok érte. Akik segítségét most kérem, azoknak is áldott ünnepeket szeretnék kívánni, és végtelenül hálás vagyok nekik azért, hogy ott lehettem Thaiföldön. Ezzel esélyt kaphattam arra, hogy felépülésem a világ jelenleg legfejlettebb technológiája segítségével, egyedi módon történjen. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! – kívánt minden jót hálálkodva Páger Anita.