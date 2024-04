Fejesugrás után lebénult Tamás: most volt párja ápolja önfeláldozóan

A bogácsi strandon felhőtlenül szórakozott a baráti társaság. Tamás a felfokozott hangulatban rosszul mérte fel a medence mélységét, és nekifutásból fejest ugrott. Azonnal lezsibbadt mindkét keze és a lábai is. A bajban egyetlen szerencséje volt, hogy egy orvos fürdött mellette, aki azonnal a segítségére sietett. Csak a fejét emelte ki a vízből, hogy kapjon levegőt, de a testét nem mozdította meg, hogy nagyobb károsodás ne következzen be. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Buborékfóliával rögzítették a testét, és Miskolcra a sürgősségi osztályra szállították, ahol megállapították, hogy a 4-5-ös nyaki csigolyája sérült. Tamás mélyaltatásba került, és lélegeztetőgépre kapcsolták.

Tamás a baleset után élet és halál között lebegett. Fotó: olvasói

Nagyon rossz állapotban volt, orrszondán keresztül táplálták, és légmellet is kapott. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy kétoldali tüdőgyulladást és kórházi fertőzést is kapott. A külvilágról szinte tudomást sem vett, mert teljesen befordult

- emlékszik vissza Edina, aki annak ellenére, hogy már nem voltak együtt, mégis kitartott mellette, és azóta is ápolja a férfit.

Tamást Miskolcról Budapestre, a gerincsérültek rehabilitációs központjába szállították, ahol október 5-ig kezelték. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy úgy tűnt, mindkét lábát amputálni kell, de a műtétet nem hajtották végre, mert egy idő után kiderült, hogy van még élet a lábaiban.

Edina elhatározta, hogy mindent megtesz volt párja gyógyulásáért. Tamást miután kiengedték a kórházból, hazavitte Putnokra és otthon ápolja. Beszerezték a szükséges eszközöket.

Teljes ellátást igényel. Nem tud önállóan semmit sem elvégezni, etetni, itatni és pelenkázni kell.

A tragikus nap óta Tamás magatehetetlen Fotó: olvasói

De segítség nélkül még felülni sem tud. Ezért mindig mellette kell, hogy legyek. Szerencsére nővérként dolgoztam, így maximálisan el tudom látni Tamást

- mondja Lakatos Edina. A fiatalembernek már új kapcsolata volt, mégis a sors úgy hozta, hogy Edina volt, aki kitartott mellette, és nem hagyta magára. Azóta 0-24 órában ápolja. Az orvosok már teljesen lemondtak róla, és néhány százalék esélyt láttak rá, hogy a fiatalember még egyszer talpra fog állni. A család nem adta fel, és a hatalmas költség ellenére magángyógytornászt fogadtak Tamás mellé, és hatalmas eredményeket értek el a javulás terén. A két karját már fel tudja emelni, és a kerekesszékben is tud önállóan ülni és tartani a fejét.

Szép lassan kezdi felélni a család az utolsó tartalékaikat is, még az autójukat is eladták. Mivel Edina nem tud dolgozni, mert a nap minden percében Tamás mellett kell lennie, így az ápolási díjból és a fogyatékossági támogatásból kell megoldaniuk a mindennapjaikat, és a beteg fiatalember gyógykezelését is.

Ahhoz, hogy további eredményeket érjenek el Tamásnál, további rehabilitációra lenne szüksége.

Sajnos erre nincs pénzünk. Utánajártam, és Csepelen találtam egy speciális magánintézményt, ahol segíteni tudnának Tamáson, de ennek költsége a kezelésektől függően 350-500 ezer forint körül mozogna

- mondja szomorúan Edina, aki mindent meg akart tenni azért, hogy a volt párja ismét talpra állhasson. Ezért a család elhatározta, hogy gyűjtést fog szervezni, hogy összejöjjön a gyógykezelésre szükséges pénz.