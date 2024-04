„Élvezi a gyilkolást” - hajtóvadászat indult a beteges fantom után Szolnokon

Az ember gyomra felfordul attól, amit egy ismeretlen művel Szolnokon, a környékbeli macskákkal. Az idegen viselkedésére hetekkel ezelőtt hívta fel néhány helyi lakos, akiknek furcsa lett, hogy egyre több állati tetemet találnak azonos helyen. Kiderült ez nem véletlen, ugyanis valaki halomra öli a kóbor macskákat, amiket utána előszeretettel hord olyan helyre, ahol biztosan rátalálnak a sétálók.

Szórakozásból mérgezi a macskákat? Fotó: Daria Bondina / Shutterstock

- Szolnokon van egy beteg ember, aki megbotránkoztató dolgot művel

– kezdte lapunknak Krisztina.

- Először az egyik helyi csoportban tették közzé, hogy a Bocskai utca és a Szántó utca sarkára odahordta valaki az általa megmérgezett macskákat. Elsőnek én ezt el se akartam hinni, de aztán utánajártam a dolognak és kiderült, tényleg így történt… Azt egyelőre nem tudni, hogy ki vagy kik állnak a dolog hátterében, de úgy tűnik, hogy azokra a macskákra „vadászik”, amik el vannak engedve, tehát kijárós állatokról beszélünk. Nagyon úgy fest a helyzet, hogy élvezi a gyilkolást, mert sokadszorra fordul elő ilyen borzalmas eset, ráadásul mindig olyan helyre teszi a tetemeket – egyszerre többet – ahol biztosan kiszúrja valaki, ami jelentheti azt, hogy szeretné, ha látnák a „művét”.

A helyiek szeretnének találkozni az állatkínzóval.

Több tetemet is találtak a helyiek Fotó: Marina Demidiuk

- Rengetegen felháborodtak azon, hogy valaki ilyet csinál

– folytatta az asszony.

- Többen szeretnének találkozni az állatkínzóval, meg akarják kérdezni tőle, hogy mégi, miért esik ez olyan jól neki… Szerintem egyértelmű, hogy feszültségkeltés miatt csinálja, azt élvezheti, hogy mindenki rosszul lesz, főleg azok, akiknek a macskái az áldozatok között vannak. Undorítónak tartom, hogy valaki ezzel szórakozzon, ráadásul az is felmerült bennem, hogy ha valaki képes ennyi állat életét kiontani, akkor van-e határ számára…? Egyelőre nem tudni, hogy mi a pontos szám, hogy hány tetemről van szó, hiszen nem tudjuk, hogy más helyszínekre is hordta-e őket, de egy biztos, hogy most már szemmel tartjuk a környéket! - zárta sorait, a felháborodott szolnoki asszony.