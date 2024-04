A DK, Karácsonyék és Magyar Péter mögött ugyanaz a cég áll

Micsoda véletlen. Mindhárom esetben ugyanaz a cég intézi az adatkezelési feladatokat.

Karácsony Gergely kampányhonlapján is ugyanaz a cég tűnik fel, amelyet Magyar Péter mozgalmának adatkezelési botrányában ismerhetett meg a közvélemény. A karacsonygergely.hu adatkezelési nyilakozatában felsorolt adatkezelők egyike a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-céghálóba sorolható Estratos Digital Gmbh.

Gyurcsány Ferenc pártja is ezzel a céggel dolgoztat.

Ez derül ki a Demokratikus Koalíció honlapján megtalálható tájékoztatóból, amely szerint ott is részben az Estratos végzi az adatkezelését. Ráadásul az a vállalat a DK plusz nevű mobilalkalmazás adatvédelmi tájékoztatójában is fellelhető.



Az Estratos Digital Gmbh.-ra Magyar Péter mozgalmának egyre szövevényesebbé váló adatkezelési botránya irányította a közfigyelmet. Mint arról beszámoltunk, Magyar mozgalmának honlapján, a Talpramagyarok.hu-n közzétettek egy adatvédelmi tájékoztatót, amelyben mások mellett szerepelt az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org. A vállalkozásokban közös, hogy mindkettő a Bajnai Gordon-féle datadatos körhöz kapcsolható, no meg az, hogy miután ezt megírtuk, néhány óra múlva mindkét cég neve eltűnt Magyar Péter mozgalmának internetes adatvédelmi tájékoztatójából.

Az ügy rövid úton újabb fordulatokat vett. Először maga Magyar Péter állt a Magyar Nemzet kamerája elé, és arról beszélt, hogy egy másik szervezettől vették át a dokumentumot. Mint mondta, „valakitől kaptunk egy adatvédelmitájékoztató-mintát, és azt kitettük. Ennyi történt. Nem akartunk érte külön fizetni.” Hamarosan kiderült az is, hogy a Talpramagyarok.hu adatkezelési tájékoztatójának pdf-változatában Bárdos Barnabás neve szerepel a szerző rubrikában.

Bárdosról azt érdemes tudni, hogy ő volt a korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista, Molnár Áron által alapított mozgalom, a noÁr pénzügyekért felelős menedzsere.

Talán nem meglepő, hogy a mozgalom adatkezelését is részben a DatAdat végezte.

A jelek szerint tehát akárhová nézünk a baloldalon, szinte mindenütt a Bajnai-féle céghálózatba botolhatunk.

Érdemes felidézni, hogy az elmúlt években a DatAdat a baloldali kampányok visszatérő szereplője volt. A 2022-es választás körüli időszakban közvetetten és közvetlenül összesen több mint 1,8 milliárd forintnyi külföldről guruló dollár landolt a DatAdat-cégcsoportnál.



Azt továbbra is homály fedi, hogy miként áll Magyar mozgalma az adatkezeléssel. A Talpramagyarok.hu nem reagált az írásbeli megkeresésekre, így arra sem, hogy valójában ki végzi a mozgalomnál az adatkezelést.

Azt követően, hogy a Magyar Nemzet lerántotta a leplet Magyar Péter és a Bajnai Gordon-féle datadatos csapat közötti kapcsolatról, az érintettek azonnal akcióba léptek. Előbb tagadták, hogy Bajnaiék segítenék Magyart, majd gyorsan eltávolították Magyar szevezetének honlapjáról a lebukásukhoz vezető, árulkodó információkat. Közben a Szuverenitásvédelmi Hivatal bejelentette: kivizsgálja a külföldi finanszírozásra utaló információkat.

A Magyar Nemzet a múlt héten közölte, hogy bár csak két hónap telt el Magyar Péter közéletben való felbukkanása óta, ám máris megjelent mögötte a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos csapat.

Dokumentumokat ismertetve beszámoltak róla, hogy a honlap adatkezelési tájékoztatójában megtalálható az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org nevű szervezet. Előbbi egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, ügyvezetője Bajnai kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.

A cégadatokból az is kiderült, hogy az Estratos lényegében nem más, mint a Datadat cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a Datadat GmbH, amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek.

A cég tulajdonosi köre nem változott, az ügyvezető továbbra is az egykori baloldali titkosszolgálati miniszter, és az Estratos Digital székhelye is megegyezik a jogelőd Datadat GmbH címével. A Lunda anyacége pedig a már említett Estratos Digital.

A cikk megjelenése után megkérdezték Magyar Pétert, aki arrogáns, uszító stílusban tagadta, hogy kapcsolatban állna Bajnai Gordonékkal, a datadatos személyi körrel - írja a Ripost.

Eközben a cég nevében Szigetvári Viktor azt közölte: sem a Datadat Professional Kft., sem a korábbi Datadat GmbH jogutódja nem áll üzleti viszonyban sem Magyar Péterrel, sem más, hozzá kapcsolható párttal vagy egyesülettel.

Lehet, hogy csak úgy "szívességi" alapon álltak be Magyar Péter mögé?

Megpróbálták eltüntetni a nyomokat

Bár minden érintett mindent tagadni próbált, Magyar Péter egyesületének honlapján néhány nappal ezután árulkodó változás következett be. Módosult az adatkezelési tájékoztató, kikerült belőle mind a két, Bajnaiékhoz köthető vállalkozás neve.

Vagyis a cikk megjelenése után gyorsan eltüntették a dokumentumból mind az Estratos Digital GmbH, mind a Lundadonate.org. nevét. A lementett dokumentumokból mindez pontosan látható.

Az adatkezelési tájékoztató eredeti állapota:

Az adatkezelési tájékoztató a nyomeltakarítás után:

Megszólalt az ügyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal is. A szervezet arról tájékoztatta a távirati irodát, hogy vizsgálatot indítanak a sajtóban megjelent külföldi finanszírozási kísérlet gyanúját felvető információk alapján.

A Bajnai Gordon nevével fémjelzett Datadat egyébként a baloldali kampányok visszatérő szereplője, lényegében a cég bonyolította le a baloldal kampányát a 2022-es országgyűlési választások idején. A cégcsoport volt a legnagyobb haszonélvezője a guruló dollároknak, közvetetten és közvetlenül több mint 1,8 milliárd forintnyi dollárt zsebeltek be.