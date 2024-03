"Szörnyű tehetetlennek lenni" – kiütés jelent meg a kislány lábán, most az életéért küzdenek

Nincs is annál kegyetlenebb, mint amikor egy szülőnek azzal kell szembesülnie: gyilkos kór támadta meg a gyermekét. Az csak fokozza a helyzet kegyetlenségét, ha a gyermek csupán néhány évet élhetett eddig. Sajnos a 22 éves Abbie Lewis és a 23 éves Jordan Gray pontosan tudja, milyen érzés mindezt átélni: azt mondják, megjárták a poklot, miután február 5-én kiderült, hogy kétéves kislányuk Isla Joy Grace akut limfoid leukémiában szenved. A glasgow-i fiatalon az év elején jelentkeztek először a tünetek.

Isla Joy Grace édesanyja, Abbie ölében Fotó: GoFundMe

Az orvosok eleinte azt hitték, hogy Isla valamilyen vírusos fertőzést kapott el, de anyját és apját egyre jobban aggasztotta a baba lábán egy kiütés. Amikor az kiterjedt a hátára, a kisgyermeket a Glasgow-i Királyi Gyermekkórházba vitték. Hat órával később diagnosztizálták nála a leukémiát.

Abbie és Jordan most fel akarják hívni a figyelmet a betegségre, miközben kislányuk a kezeléseken esik át.

Világunk megszámlálhatatlan darabokra tört és a poklok poklát éljük át

– fogalmazta meg a kegyetlen jelent Abbie.

A fájdalom teljesen elképzelhetetlen, tehetetlennek lenni szörnyű... Bízva abban, hogy megmentik a babánkat.

A gyermek számtalan beavatkozáson és kezelésen esett át: többek közt öt vérátömlesztésen valamint 14 kör kemoterápián. A szülők bíznak benne, hogy legyőzi a betegséget. A kicsi elhagyhatta a kórházat, most otthonról jár be a kezelésekre. Családja büszke rá, hogy a kis Isla ilyen akaraterővel küzd – írja a The Sun.

– Egyedül az jó benne, hogy ilyen fiatalon megbetegedett, hogy nem fog rá emlékezni – jelentette ki Ilsa nagymamája, Bobbie.