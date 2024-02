"Nagyon jól viseli a kezeléseket" – Folytatódik a kemoterápiája a 2 éves Boginak

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, szörnyű helyzetbe került egy nagykanizsai család. Nem elég, hogy a kis Bogi születése is drámaian alakult, most egy kegyetlen betegség is megtámadta. A kis család azóta Pécsen van, ahol kórházban kezelik a kislányt. Pár nappal ezelőtt egy jótevő lakást ajánlott nekik a Baranya vármegyei városban, hogy amikor a kislányt épp nem kemózzák, együtt tudjon lenni a család. Az örömük azonban nem tartott sokáig, ugyanis a kislányt műteni kellett. Szerencsére azóta minden rendbe jött és a kislány terápiája is folytatódhatott.

Fotó: Facebook

A most kétéves Bogi drámai körülmények közt jött világra: édesanyja, Pamela ugyanis a terhessége utolsó szakaszában koronavírussal kórházba került. A gyermeket végül az orvosok döntésére császármetszéssel kellett világra hozni.

Már a terhesség végénél jártam, amikor egyik éjszaka arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt. Azonnal a kórházba mentünk, ahol pár vizsgálat elvégzése után kiderült, hogy ez bizony Covid. Az orvosok nem szerették volna kockáztatni, hogy a babának baja esik, ezért kora reggel császárral meg is született a kislányom, Bogi

– idézte fel kislánya születésének körülményeit a Ripostnak a nagykanizsai Turiné Fülöp Pamela.

Az édesanya életveszélyes állapotban volt, lélegeztető gépre kellett kapcsolni. Csupán 8 nap után tért magához.

– Volt egy nagyon kedves nővérke, akinek odaadtam a telefonomat és megkértem, hogy csináljon egy fotót Bogiról. Így 8 nap után képen láttam először a kislányomat – árulta el, majd hozzátette, később szülei vitték haza a kislányt, ugyanis neki még további három hetet a kórházban kellett maradnia.

Sajnos azonban nem élvezhették sokáig az együtt töltött időt, ugyanis Boginál 2023. decemberében leukémiát diagnosztizáltak.

Senki nem akarja ezt hallani, pláne egy szülő, amikor a gyermekéről van szó. Borzalmas volt, egy igazi rémálom

– mesélte könnyeivel küszködve az édesanya.

A kislányt azóta Pécsen kezelik, ahol kemoterápiás kezelést kap. Bogival édesapja van bent a kórházban, ugyanis Pamela csak alkalomadtán lehet kislányával, mivel még a betegség diagnosztizálása előtt kiderült, hogy második gyermeküket várják, így a kemoterápia, amit Bogi kap, veszélyt jelent a magzatra.

Szerencsére jó kapcsolata van az apukájával, de azért hiányzom neki és nem érti ezt a helyzetet. Az elején nagyon félt az orvosoktól is, de most már hozzászokott

– mondta.

A kis család szerencsére rengeteg támogatót szerzett magának, akik mindenben mellettük állnak és segítik őket a bajban. Bogi már túl van az első kemoterápiáján, ám a másodikat csupán pár hét csúszással kaphatta meg, ugyanis vérvétel közben kiesett a mellkasából a centrális kanül, amit 1 éve varrtak be, így egy újabbat kellett behelyezni neki.

– A héten már visszakerültünk az onkológiára, elkezdték az újabb kemót, 4-et kapott a héten. Miután lefolyt a kemó, még 2 óra megfigyelés következett, aztán jöhetett is ki az albérletbe. Most kiélvezheti a hétvégét, hétfőn kapja az újabb adagot. Szerencsére nagyon jól viseli a kezelést – árulta el az édesanya, majd hozzátette: Bogi rengeteget rosszalkodik, eleven, vidám kislány.