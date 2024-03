"Csoda, hogy Lara itt van mellettem!" – Pár hónap múlva meggyógyulhat a 8 éves leukémiás kislány

A 8 éves Vass Laránál 4 évvel ezelőtt diagnosztizálták a leukémiát. A család élete ekkor fenekestől felfordult. A kislány leukémia elleni komplex kezelésének költsége 1,5 millió dollár, amit a kezelés legvégén kell a biztosító részére megfizetnie a családnak. Szerencsére Lara hősként helytállt és bátran nézett farkasszemet a szörnyű betegséggel. Most már elindult a véghajrá, 4 hónap múlva befejeződik a kislány kezelése. Ez viszont azt is jelenti, hogy a családnak négy hónapja maradt arra, hogy összegyűjtsék a maradék 162 ezer dollárt, ami nagyjából 61,5 millió forint.

Lara hősiesen harcolt a szörnyű kórral Fotó: Facebook/Együtt Laráért

Lara és családjának a története nem példa nélküli, hisz az erdélyi szülők egy jobb élet reményében elindultak, hogy kemény munkával és kitartással a lányaiknak jobb életet, biztosabb jövőt adjanak. Floridáig meg sem álltak. A hidegzuhany 2020. május végén érte a családot, mikor a kisebbik lánynál, az akkor még csak 5 éves Laránál leukémiát diagnosztizáltak. Ez a betegség kezelés nélkül három hónapon belül végzetes kimenetelű a gyermekeknél.

– Az egész egy ártalmatlannak tűnő hőemelkedéssel indult, ami nem akart elmúlni, mellette fáradékonyság és sápadtság is megjelent, így ismét bementünk a háziorvoshoz, ahol egy vérvétel után egyenesen küldték is a sürgősségi osztályra, ahol laborvizsgálatot végeztek. Nem volt kérdés, már utalták is be a hematológiai osztályra – mesélte el korábban a Ripostnak Melania, Lara édesanyja.

A koronavírus miatt bevezetett korlátozások csak még inkább megnehezítették a dolgukat. Mivel a Covid-19 miatt csak egy szülő lehet bent a kórházban, Lara anyukája telefonon tudta meg a szörnyű hírt.

Teljesen összeomlottam a hír hallatán. Másnap sor került a szükséges mintavételekre, valamint a kezelési terv kidolgozására, a diagnózis felállt: vér és csontvelő rák.

– mondta Meli.

A család bízik abban, hogy összegyűlik a hiányzó összeg Fotó: Facebook/Együtt Laráért

Lara ekkor nagyon rossz állapotban volt, többszöri vér átömlesztésre és vérplazmára, antibiotikumra volt szüksége, közben folyamatosan kapnia kellett a folyadékot, hogy hidratálva legyen.

Két nap alatt össze-vissza szurkálták, de Ő egyszer sem sírt, egy igazi kis hős. A mi hősünk! Eddig is tudtuk, mennyire kemény és kitartó kislány, de itt szembesültem vele igazán, milyen erős valójában.

– részletezte.

A kezelést, amit alig pár órával a diagnózis után meg is kezdték és majdnem három évesre tervezték. Ennek az önköltsége 1,5 millió dollár, ami magában foglalja többek között a kemoterápiát, a kórházi kezeléseket, a vérvételeket és a tucatnyi gyógyszert, amit Larának nap, mint nap szednie kell. A család ezért létrehozott egy Facebook oldalt és több csoportot is indított, hogy a közösség segítségét kérje ebben az embert próbáló helyzetben.

Annyira megkönnyebbültem, mikor megtudtam, hogy az orvosi bizottság úgy döntött, hogy június 30-án befejeződik Lara kezelése! De ez azt is jelenti, hogy mindösszesen 4 hónapunk maradt összegyűjteni a fennmaradó 161.557 dollárt! Tudom, hogy nem lehetetlen, hisz láttam már épp elég csodát az elmúlt évek során. Ezek közül a legnagyobb, hogy Lara itt van mellettem!

– mondta az édesanya.